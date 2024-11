Apollo dionisiaco premia l’artista. Claudio Bandini

È stato conferito all’artista di Santa Sofia Claudio Bandini il premio Apollo dionisiaco, XI edizione, organizzato dall’Accademia internazionale di significazione poesia e arte contemporanea. La giuria ha selezionato l’opera ‘When the children say oh’ che sarà esposta (insieme alle altre 24 opere vincitrici su 1.012 creazioni provenienti da tutto il mondo) sabato 7 dicembre all’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Il premio Apollo dionisiaco è promosso dall’Accademia in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Istituto Italiano di Cultura di New York e Roma Capitale.