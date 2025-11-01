App anti alluvione, l’invenzione dei ragazzi dell’Iti premiati da Confindustria

Forlì, 1 novembre 2025 – È un’idea concreta, concretissima, quella che ha conquistato il primo premio nella seconda edizione di ‘Giovani visionari’, l’iniziativa promossa da Confindustria rivolta alle scuole superiori di Forlì-Cesena nell’ambito dell’evento ‘Visioni – Innovare oltre gli orizzonti’: si tratta di ‘Romagna resiliente’, un’app pensata dalla classe 5ª B Meccatronica dell’Iti ‘Guglielmo Marconi’, premiata giovedì mattina al teatro ‘Bonci’ di Cesena.

Come è partita l’idea dell’App

Tutto parte dall’esperienza diretta dei ragazzi – chi direttamente e chi indirettamente – che hanno vissuto i giorni terribili dell’alluvione del 2023. La loro risposta, proposta nel contest che ha coinvolto oltre 300 studenti della Provincia, è un’applicazione sulla quale sia possibile segnalare in diretta problemi di ordine idro-geologico, a partire dalle piccole cose – l’esempio portato è un semplice tombino ostruito – fino alle più consistenti, come ingombri lungo fossi o corsi d’acqua. Sull’applicazione sarebbe presente anche una casella nella quale controllare eventuali allerte meteo e monitorare i rischi di esondazione: un modo semplice e a portata di clic per conoscere il rischio senza allarmismi e senza fake news.

Progetto nasce da una ferita: la tecnologia può essere anche un oggetto di cura

“Ci sono progetti che nascono da un’idea e altri che nascono da una ferita – ha osservato Lucia Chierchia, managing partner di ‘Gellify’, piattaforma di innovazione che connette aziende consolidate con startup emergenti –. Questa nasce da un dolore collettivo, ma lo trasforma in energia, responsabilità, visione. I ragazzi hanno dimostrato che la tecnologia può essere anche strumento di cura: un modo per proteggere il territorio ma anche per ricucire il legame tra le persone e la loro terra”. Non a caso, i ragazzi dell’Iti sono saliti sul palco portando con loro alcuni oggetti che rimandano a quei giorni: pale e ombrelli, come se dovessero spalare fango o ripararsi dalla pioggia.

Tra i premiati anche chi ha inventato un museo virtuale per il territorio

Tra i premiati anche un’altra scuola forlivese: il liceo scientifico ‘Fulcieri Paulucci Di Calboli’, in particolare le classi 3ª e 4ª Q, secondi parimerito con l’istituto Pascal-Comandini di Cesena. I ragazzi dello Scientifico hanno presentato ‘Scire – Un museo virtuale per il territorio’. Un vero e proprio museo, solo che non esiste. O meglio: esiste solo se si indossa un visore per la realtà aumentata che consente al visitatore di ammirare le opere raccolte dai ragazzi in tre dimensioni, aggirandosi per le stanze proprio come in una vera sala da esposizione.

Queste idee raccontano il nostro tempo e il futuro che vogliamo costruire

“C’è un filo invisibile che lega tutti questi progetti – ha commentato Chierchia –: tutti raccontano il nostro tempo e il futuro che vogliamo costruire”. Concorda il presidente di Confindustria Romagna Mario Riciputi: “È stato coinvolgente e stimolante ascoltare le idee i ragazzi e scoprire il loro entusiasmo: non sempre trovano la risonanza che meritano. Siamo felici di rafforzare su Forlì e Cesena il dialogo con le scuole grazie a questo progetto”. Il vicepresidente Davide Stefanelli: “Crediamo fermamente nell’energia e nel potenziale delle giovani generazioni: sono il nostro vivaio e la risorsa più preziosa”.