Appalti truccati e gonfiati Il processo alla svolta

Non ha parlato ieri mattina (com’era previsto), causa motivi di salute, davanti al giudice dell’udienza preliminare di Forlì, Flavio Magalotti ex dirigente capo dell’ufficio tecnico e lavori pubblici del Comune di Modigliana.

A processo per i reati di turbativa d’asta, falso ideologico e peculato, Magalotti ha però staccato a titolo di indennizzo un altro assegno, da 30 mila euro, a favore della sua ex amministrazione (lui s’è dimesso quando finì agli arresti domiciliari, nel dicembre 2021). L’ex dirigente ha inoltre comunicato al tribunale di rinunciare al suo Tfr (la liquidazione come ex dipendente): circa 40mila euro, sempre come volontà risarcitoria. In tutto quindi, considerati i 70 mila euro già rifusi anno scorso (quella volta come rimborso per "ingiusti profitti"), l’imputato ha restituito 140mila euro. Ossia – più o meno – la cifra che i carabinieri di Forlì, nell’indagine sui presunti appalti truccati per lavori pubblici fatturati "ma mai eseguiti" (o "espletati solo parzialmente"), avevano stimato come danno sostenuto dal Comune "a causa delle condotte criminose degli indagati". Magalotti – difeso dagli avvocati Vittorio Manes e Marco Martines – ha rinviato le sue dichiarazioni spontanee alla prossima udienza, quella del 10 maggio. Quando la trama giudiziaria che quattordici mesi fa scosse dalla fondamenta Modigliana andrà a compimento. Con tutta probabilità, in maniera definitiva.

Quel giorno il giudice Ilaria Rosati formalizzerà sia gli abbreviati sia i patteggiamenti di questo scenario considerato "illegale e illecito" dalla procura di Forlì; un’inchiesta che il 2 dicembre 2021 esplose con 11 ordinanze a carico di altrettante persone; oltre a Magalotti, finirono ai domiciliari imprenditori e piccoli artigiani, con l’accusa di aver "costituito un consorzio criminoso con lo scopo di alterare gli appalti pubblici" del Comune di Modigliana.

Tra gli abbreviati figurerà anche Magalotti, visto che il giudice ha rigettato ieri la richiesta di patteggiamento inoltrata dai suoi legali un mese fa. Agli atti il tribunale ha però accolto un dossier difensivo firmato da un paio di periti. All’abbreviato andranno anche due piccoli imprenditori, Rolando Albani e Ilario Albonetti. Gli altri otto coinvolti patteggeranno, dopo essersi accordati, pure loro, per un risarcimento danni al Comune (parte civile, difeso dall’avvocato Matteo Olivieri, presente ieri col sindaco Jader Dardi). Tra loro l’ex presidente del Forlì Calcio, Stefano Fabbri (accusato di peculato e falso), che ha chiesto di patteggiare una pena di un anno e dieci mesi. Gli altri imputati sono: Stefano Cavina, imprenditore edile di Tredozio, Gilberto Fabbri, Gian Carlo Fantinelli, Gianluca Rossi, Roberto Rossi, Angelo Lorusso, Giuseppe Schiavo.

Nel mirino della magistratura erano finiti appalti considerati alterati relativi a lavori di manutenzione, forniture e interventi vari per l’ex Macello, e poi per scuole, fognature, illuminazione pubblica, il cimitero, ma pure per la sostituzione di pneumatici ai mezzi comunali e altre riparazioni. Lavori che per l’accusa sarebbero stati pagati dal Comune, "ma eseguiti solo sulla carta".

Maurizio Burnacci