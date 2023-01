Appalto pulizie, domani sciopero in piazza Saffi

Le lavoratrici e i lavoratori dell‘appalto pulizie presso Poste italiane della nostra provincia tornano a scioperare e ad incrociare le braccia domattina alle 10,30 in piazza Saffi, proprio di fronte all’ufficio centrale. Questo perché, si legge in una nota congiunta dei sindacati, "lo stipendio di novembre 2022 e la tredicesima ad oggi non sono ancora arrivati e quei lavoratori e lavoratrici che invece si sono puntualmente impegnati e hanno prestato con dedizione la propria manodopera stentano a pagare le bollette e ad adempiere a quelle che sono le esigenze del comune vivere". Per concludere, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs - Uil sollecitano "Poste Italiane a fare il proprio dovere e ad intervenire per garantire una situazione di normalità in questo appalto, risolvendo una volta per tutte i continui ritardi e le incertezze per tante lavoratrici e lavoratori". L’obiettivo del presidio è anche sensibilizzare tutta la cittadinanza e le istituzioni locali in merito alla grave situazione di questi lavoratori.