Apparizioni, finale tra parole e musica

Si conclude domenica a Meldola la mostra ‘Apparizioni’ in esposizione alla Galleria Michelacci in via Cavour 60m. Il finissage prevede un dialogo serrato fra immagini, parole e musica. Dalle 17,30 il curatore Enrico Lombardi presenterà la mostra con pause musicali dell’affermato maestro di sax Fabio Petretti. La mostra collettiva che sta registrando un grande successo di pubblico presenta opere di Giuseppe Biagi, Marcello Chiarenza, Stefano Gattelli, Enrico Lombardi, Alberto Mingotti, Monica Spada e Giorgio Tonelli. Orari di visita: dalle 16 alle 19 e domenica anche dalle 10 alle 12.