Appartamento a fuoco, salvati tre gattini

Paura ieri mattina per un incendio scoppiato in un appartamento in via Piancastelli. I pompieri hanno rapidamente spento il rogo ma visto l’appartamento era stato completamente invaso dal fumo l’utilizzo di un elettro-ventilatore ha consentito l’evacuazione dei fumi dai locali interessati. Provvidenziale la rapidità d’intervento dei vigili del fuoco, per la vita di tre gattini che si trovavano all’interno dell’ abitazione e posti in salvo prima di essere soffocati dal fumo. Non si segnalano feriti.