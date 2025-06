“Appartamento fatto di canapa in un edificio dell’800 in centro”

Forlì, 2 giugno 2025 – Reintrodurre in Romagna la coltura della canapa, innestata con evolute tecniche di bioedilizia, per diffondere un modo più sostenibile di costruire. È questo l’ambizioso progetto che sta prendendo forma in via Ravegnana 13, alle porte del centro storico di Forlì. Qui, l’impresa Colorare Ravenna ha acquistato un immobile ottocentesco e ha dato inizio a un complesso lavoro di ristrutturazione. L’obiettivo è realizzare 12 unità abitative con posto auto, seguendo criteri costruttivi tali da rientrare nella classificazione energetica A.

“Lavoro in questo ambito da quando avevo 14 anni – racconta il titolare Andrea Canducci –. Sono sempre stato affascinato dagli edifici con una lunga storia alle spalle, mi piace restaurarli e donare loro nuova vita. Poi qua siamo in una bella zona di Forlì che va valorizzata”. Subito dopo aver deciso di imbarcarsi in questa avventura, l’impresa ravennate si è rivolta a Color Decor, azienda con sede a Villamarina di Cesenatico che vende materiali per l’edilizia. Quest’ultima può contare a sua volta su una collaborazione con la filiera pugliese BioMat, specializzata nella produzione di canapa con finalità edili. All’interno della corte ottocentesca sarà infatti realizzato un appartamento indipendente con un sistema di pannelli in fibra di canapa.

Ma quali sono i vantaggi di questo materiale?

Anzitutto il mattone non necessita di essere cotto, in quanto calce e canapa vengono assemblate e lasciate indurire in un ambiente a ventilazione naturale. La canapa è inoltre in grado di assorbire quantità di CO2 superiori agli altri materiali edili, garantendo al contempo resistenza al fuoco, proprietà termiche, isolamento acustico, salubrità dell’aria e riciclabilità a fine uso. Si tratta quindi di un materiale capace di unire comfort e riduzione dell’impatto ambientale. Spiega Gian Marco Saccenti, socio di Color Decor: “Noi vogliamo trasmettere un messaggio e cioè l’importanza di portare qualcosa di diverso e sostenibile in città, riagganciandoci anche all’antica tradizione romagnola della coltura della canapa”.

L’impegno delle aziende per promuovere il ricorso alla canapa in ambito edile non si esaurisce nella costruzione dell’appartamento. Questa iniziativa si colloca infatti in un più ampio percorso che lo scorso 12 maggio ha portato Ramona Roccheggiani, responsabile di BioMat nel centro Italia, ad approfondire l’argomento in un incontro alla Camera dei Deputati: “Sono stata invitata a un convegno sull’agricoltura per effettuare un intervento sulla necessità di reintrodurre nei campi la coltura della canapa. Questo materiale ha le potenzialità per imprimere una svolta sostenibile al settore edilizio e spero che nei prossimi anni l’Italia deciderà di muoversi in quella direzione, come già stanno facendo altri paesi europei”.