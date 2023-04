Appello ai tifosi: andate al basket

Chi ama il basket in questi mesi ha davvero occasione di entusiasmarsi, all’Unieuro Arena, o Palafiera come lo chiamiamo noi, sportivi che l’hanno visto nascere. La squadra allenata da coach Antimo Martino gioca bene e vince, e lo fa divertendo il pubblico. Nel corso della stagione regolare e in queste partite che anticipano i playoff, ha superato formazioni sulla carta più strutturate e ambiziose di quella biancorossa. Assistiamo a incontri avvincenti e a protagonisti che a turno si calano nei panni dei mattatori.

Tutto bene, dunque? Non del tutto. Perché ogni volta che vado sulle tribune del palasport continuo a notare troppi vuoti. Il numero degli spettatori riportato dal Carlino – anche di recente appena sotto le 3 mila persone – mi pare non renda merito alla grande stagione biancorossa. Non saprei dirne le cause: la disabitudine generata dalla pandemia? La progressiva disaffezione di alcune fasce ’storiche’ della tifoseria? La mancanza delle nuove leve di sostenitori? Qualunque sia la risposta, mi sento di rivolgere un appello ai forlivesi: andate al palasport a incitare i ragazzi biancorossi. Vi divertirete e sarete partecipi di una stagione importante, comunque vada a finire.

Antonio Castellucci