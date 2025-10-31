Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Forlì

CronacaAppello al Governo per Sportilia. Chiusa dal 2022. "È un gioiello, riapriamola"
31 ott 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
  Appello al Governo per Sportilia. Chiusa dal 2022. "È un gioiello, riapriamola"

Appello al Governo per Sportilia. Chiusa dal 2022. "È un gioiello, riapriamola"

La deputata Rosaria Tassinari interroga il ministro Abodi. Ci sono diversi soggetti interessati, ma la svolta tarda ad arrivare

"Sportilia deve tornare a essere un’eccellenza della Romagna. Serve un piano condiviso per la riapertura e non può restare abbandonata all’incuria e al degrado perché è un patrimonio dello sport e della Romagna che deve tornare a vivere". Così Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, ha annunciato di aver presentato un’interrogazione al Ministro per lo Sport e i Giovani per chiedere chiarezza sul futuro del centro sportivo in località Spinello, a Santa Sofia, sull’Appennino forlivese.

Una presa di posizione che arriva dopo lunghi silenzi e trattative fallite. La struttura nacque nel 1990 ai tempi dei mondiali di calcio in Italia e nell’estate 1994 ospitò il ritiro della Nazionale azzurra guidata dal ct Arrigo Sacchi, in preparazione del torneo in America che la portò a un passo dal titolo iridato. Per anni ha accolto gli arbitri di serie A e un importante camp di basket, che ha visto passare vari campioni.

"È una struttura polivalente unica nel suo genere – ricorda Tassinari –, dotata di campi, palasport, foresteria e spazi formativi, che per anni ha ospitato ritiri professionistici, corsi federali, camp e manifestazioni nazionali e internazionali. Dal 2022 è chiusa e versa in uno stato di progressivo degrado, nonostante l’Istituto del Credito Sportivo, proprietario dell’impianto, continui a sostenerne le spese di manutenzione. È una situazione paradossale che priva il territorio di una grande risorsa economica, sportiva e sociale.

Pesano anche le mancate risposte sui progetti di rilancio già proposti. Infatti, dal 2022 a oggi, diversi soggetti italiani e stranieri hanno manifestato interesse per la gestione o l’acquisto di Sportilia, presentando progetti incentrati su sport, formazione, sostenibilità, educazione per le giovani generazioni e inclusione. Nel mese di aprile 2024, la proprietà ha indetto una consultazione preliminare di mercato proprio per raccogliere proposte e individuare strategie di intervento utili alla valorizzazione del complesso, anche tramite un’eventuale procedura di affitto o altri strumenti giuridici. Nel maggio 2024 l’Istituto del credito sportivo comunicò che, a partire da quelle proposte, si sarebbe delineato un percorso strategico e di sviluppo di Sportilia. A oggi, però, non sono pervenuti riscontri ufficiali.

"È necessario – aggiunge la Tassinari – promuovere un tavolo tecnico con Regione, enti locali, Coni e Sport e Salute spa. per definire un piano di rilancio condiviso. Con un investimento contenuto, Sportilia potrebbe riaprire gradualmente, mantenendo la sua vocazione originaria e diventando un polo nazionale per la formazione sportiva, l’inclusione e il turismo sportivo". E poi una suggestione: "Potrebbe diventare un centro di riferimento per gli sport femminili".

La sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini conferma che, nonostante la chiusura, c’è interesse sulla struttura: "Da tempo mi sto muovendo concretamente, mantenendo contatti diretti con l’Istituto del Credito Sportivo proprietario della struttura e con diversi soggetti interessati a investire nel rilancio del centro, come ricordato anche dalla deputata Tassinari". Ipotizza poi un percorso di recupero: "Un intervento di queste dimensioni non può essere scaricato su una piccola amministrazione locale. Serve un impegno vero e coordinato tra Governo, Regione, enti sportivi e territorio. Da parte mia c’è la massima disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per costruire un progetto serio e sostenibile. Sportilia non deve restare un simbolo di abbandono, ma tornare a essere un punto di forza per lo sport, la formazione e il turismo della Romagna".

