Appello al Governo per Sportilia. Chiusa dal 2022. "È un gioiello, riapriamola"

"Sportilia deve tornare a essere un’eccellenza della Romagna. Serve un piano condiviso per la riapertura e non può restare abbandonata all’incuria e al degrado perché è un patrimonio dello sport e della Romagna che deve tornare a vivere". Così Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, ha annunciato di aver presentato un’interrogazione al Ministro per lo Sport e i Giovani per chiedere chiarezza sul futuro del centro sportivo in località Spinello, a Santa Sofia, sull’Appennino forlivese.

Una presa di posizione che arriva dopo lunghi silenzi e trattative fallite. La struttura nacque nel 1990 ai tempi dei mondiali di calcio in Italia e nell’estate 1994 ospitò il ritiro della Nazionale azzurra guidata dal ct Arrigo Sacchi, in preparazione del torneo in America che la portò a un passo dal titolo iridato. Per anni ha accolto gli arbitri di serie A e un importante camp di basket, che ha visto passare vari campioni.

"È una struttura polivalente unica nel suo genere – ricorda Tassinari –, dotata di campi, palasport, foresteria e spazi formativi, che per anni ha ospitato ritiri professionistici, corsi federali, camp e manifestazioni nazionali e internazionali. Dal 2022 è chiusa e versa in uno stato di progressivo degrado, nonostante l’Istituto del Credito Sportivo, proprietario dell’impianto, continui a sostenerne le spese di manutenzione. È una situazione paradossale che priva il territorio di una grande risorsa economica, sportiva e sociale.

Pesano anche le mancate risposte sui progetti di rilancio già proposti. Infatti, dal 2022 a oggi, diversi soggetti italiani e stranieri hanno manifestato interesse per la gestione o l’acquisto di Sportilia, presentando progetti incentrati su sport, formazione, sostenibilità, educazione per le giovani generazioni e inclusione. Nel mese di aprile 2024, la proprietà ha indetto una consultazione preliminare di mercato proprio per raccogliere proposte e individuare strategie di intervento utili alla valorizzazione del complesso, anche tramite un’eventuale procedura di affitto o altri strumenti giuridici. Nel maggio 2024 l’Istituto del credito sportivo comunicò che, a partire da quelle proposte, si sarebbe delineato un percorso strategico e di sviluppo di Sportilia. A oggi, però, non sono pervenuti riscontri ufficiali.

"È necessario – aggiunge la Tassinari – promuovere un tavolo tecnico con Regione, enti locali, Coni e Sport e Salute spa. per definire un piano di rilancio condiviso. Con un investimento contenuto, Sportilia potrebbe riaprire gradualmente, mantenendo la sua vocazione originaria e diventando un polo nazionale per la formazione sportiva, l’inclusione e il turismo sportivo". E poi una suggestione: "Potrebbe diventare un centro di riferimento per gli sport femminili".

La sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini conferma che, nonostante la chiusura, c’è interesse sulla struttura: "Da tempo mi sto muovendo concretamente, mantenendo contatti diretti con l’Istituto del Credito Sportivo proprietario della struttura e con diversi soggetti interessati a investire nel rilancio del centro, come ricordato anche dalla deputata Tassinari". Ipotizza poi un percorso di recupero: "Un intervento di queste dimensioni non può essere scaricato su una piccola amministrazione locale. Serve un impegno vero e coordinato tra Governo, Regione, enti sportivi e territorio. Da parte mia c’è la massima disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per costruire un progetto serio e sostenibile. Sportilia non deve restare un simbolo di abbandono, ma tornare a essere un punto di forza per lo sport, la formazione e il turismo della Romagna".