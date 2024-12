"Appello dei 12 sindaci, mi farò promotore"

All’appello dei 12 sindaci della montagna arriva il sostegno del consigliere regionale Daniele Valbonesi, già sindaco di Santa Sofia per 10 anni. "Sto dialogando in queste ore con tutti i firmatari – scrive – e con la presidenza della Regione per raccogliere esigenze e definire le priorità. Durante la recente campagna elettorale, abbiamo posto la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio al centro del nostro impegno". Solo la Provincia di Forlì-Cesena ha sostenuto spese di somma urgenza per oltre 1.000.000, senza considerare gli interventi diretti dei comuni che rischiano gravi problemi finanziari. "Servono risposte e azioni concrete, metto a disposizione il mio impegno per lavorare al fianco dei sindaci e delle comunità locali, facendomi promotore delle loro richieste, che vanno affrontate con serietà e determinazione. La ricostruzione deve essere una priorità assoluta, per questo auspico che la scelta del commissario straordinario per la ricostruzione ricada su de Pascale".