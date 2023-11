Appello per la cultura: "Mai più libri e opere nei seminterrati. Intervenga il ministro"

L’alluvione ha portato alla luce un tema cruciale: la conservazione dei beni culturali. Lo scorso maggio, infatti, è finito sott’acqua l’archivio generale del Comune collocato in un capannone in via Asiago, una strada posta sotto il livello del fiume dove melma e fanghi hanno raggiunto i tre metri d’altezza; allo stesso modo sono stati danneggiati anche i documenti (molti dei quali antichi) conservati nel seminterrato del seminario vescovile di via Lunga.

Questi precedenti, uniti alla recente approvazione di una serie di progetti che prevedono la collocazione dei libri della biblioteca (si parla di 125mila volumi) nei sotterranei di due edifici forlivesi hanno spinto Italia Nostra, Nuova civiltà delle macchine e il Tavolo delle associazioni ambientaliste a unire le loro voci per un appello chiaro: i beni culturali non devono essere conservati nei sotterranei. L’appello comincia proprio con la conta dei danni: "Nella biblioteca del seminario sono finiti sotto l’acqua e il fango 150mila libri, mentre nell’archivio comunale sono stati alluvionati beni archivistici comunali, 65mila libri della biblioteca comunale e beni del patrimonio storico-artistico museale. Gran parte di quei beni è andata irrimediabilmente perduta. Nel solo archivio e deposito comunale sono stati danneggiati e destinati all’inceneritore il 59% dei 65.000 volumi e periodici e 3000 metri lineari di documenti, corrispondenti a ben 310,8 tonnellate. Dopo questa esperienza ci si sarebbe aspettati che nei locali sotterranei fosse escluso per sempre l’utilizzo a biblioteca, archivi, depositi o esposizione di beni culturali. Non è stato così".

Nel mirino, oltre alla ricollocazione dei libri della biblioteca, c’è anche il San Domenico: "Sono state annunciate l’approvazione e l’aggiudicazione dei lavori di completamento del San Domenico, prevedendo che nei sotterranei trovi posto il museo archeologico, chiuso da oltre 25 anni. A nulla sono valsi gli inviti fatti da Italia Nostra per l’annullamento in autotutela delle autorizzazioni rilasciate: le Soprintendenze interessate hanno ritenuto di non dover procedere". La conclusione del documento è accorata: "È necessario fermare queste offese all’impegno di tutti i volontari e dei componenti le squadre di soccorso che per oltre due mesi con abnegazione e generosità hanno operato per salvare beni della nostra collettività. Ci appelliamo dunque alla amministrazione perché modifichi i propri progetti evitando di inserire biblioteche e musei nei sotterranei dei propri edifici e chiediamo alle diverse Soprintendenze, che hanno dato il loro assenso, di ritornare sui propri passi e di revocare le autorizzazioni".

Si unisce a queste voci anche quella di Luana Zanella, presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera che ha rivolto un’interrogazione al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano proprio in merito alla situazione forlivese: "Il ministro Sangiuliano deve adottare al più presto precise direttive per impedire l’uso improprio di locali interrati o seminterrati per collocare archivi, biblioteche o musei, anche annullando in autotutela le autorizzazioni già rilasciate. Capiamo le difficoltà di riorganizzare i beni culturali dopo il disastro alluvionale, ma non si può accettare che vengano intraprese strade dannose".

Sofia Nardi