Appennino, 81 anni fa il grande rastrellamento

Nei paesi dell’Appennino tosco-romagnolo si ricorda questo weekend, a 81 anni di distanza, il grande rastrellamento nazifascista dell’aprile 1944 voluto da Mussolini per distruggere il Gruppo Brigate Romagna (poi 8ª Brigata Garibaldi). In particolare, sabato si ricorderà la ‘battaglia di Biserno’, e domenica la fucilazione di 6 partigiani alle Fontanelle nella Foresta di Campigna. Il grande rastrellamento partì il 5 aprile e investì una vasta area a cavallo fra Toscana, Emilia-Romagna e Marche. Contro la Brigata partigiana di circa 1.000 uomini, male armata e priva di collegamenti, si mossero 1.448 tedeschi guidati da 37 ufficiali, oltre a significativi apporti fascisti della Gnr. Ci furono 109 morti e 50 prigionieri fra i partigiani, oltre a 26 arrestati a Santa Sofia, descritta come "sede di ribelli". I morti fra i civili sui tre versanti investiti anche dai 2.000 uomini della divisione Hermann Goering furono oltre 200: una strage che investì tutta l’area delle Foreste casentinesi e del Monte Falterona. Fu un colpo duro per la Resistenza, e i numerosi cippi di partigiani e dei civili uccisi in quella ’Pasqua di sangue’ ne sono la testimonianza.

Per ricordare quei giorni bui e non abbassare la guardia l’Anpi, i Comuni, le associazioni combattentistiche, l’ente Parco e le scuole ripercorrono da anni quei luoghi lungo il ‘Sentiero della Libertà’, insieme ai discendenti dei partigiani che si sacrificarono per ridare all’Italia la libertà. Sabato a Biserno i rappresentanti dell’Anpi, delle associazioni di Santa Sofia e del Comune ricorderanno i 12 partigiani della retroguardia, guidati da Amos Calderoni e Terzo Lori di Alfonsine (medaglie d’oro al valor militare), che si sacrificarono per permettere ai loro compagni di fuggire.

Domenica, con un’escursione, saranno ricordati i 7 partigiani che cercarono di sfuggire ai nazifascisti, intercettati e poi fucilati sul posto. Solo uno, Otello Buccioni, riuscì a salvarsi gettandosi nel dirupo alle sue spalle e svanendo nella boscaglia. Fu poi soccorso e salvato dagli abitanti di Pian del Grado, frazione poco distante. I loro nomi sono: Alfredo Papini; Franco Papini; Attilio Meglini; Delfo Giusti; Ferdinando Margheri; Silvio Montuschi. A distanza di 81 anni i loro nipoti nelle settimane scorse sono venuti a Santa Sofia, da diverse paesi del Mugello, ricevuti dall’assessora all’antifascismo Isabel Guidi, dai rappresentanti dell’Anpi (Paolo Bresciani, Emiliano e Massimo Conficoni) e dall’alpino Piero Mariani. L’escursione, guidata da Emiliano Conficoni, parte alle 8,30 dall’Alpen Bar di Campigna (difficoltà media, distanza 12 km e durata 11 ore soste comprese, ascesa totale 750 metri). Costo 15 euro. Info e prenotazioni: 349.5693757.

Oscar Bandini