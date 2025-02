Appennino, ancora frane. Vigili del fuoco, interventi a Modigliana e Civitella

Un nuovo intervento dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena ha interessato le località di Seggio-Montevecchio e Castagnolo Fondi in comune di Civitella, per riaprire le strade colpite nuovamente da frane e smottamenti in seguito ai recenti eventi climatici avversi di venerdì. Sulla martoria strada di Seggio il distaccamento dei vigili del fuoco di Rocca San Casciano insieme al nucleo Gruppo Operativi Speciale - Movimento Terra già venerdì pomeriggio, per quattro ore, con due pale gommate, ha rimosso il movimento franoso. Ieri un nuovo intervento per permettere a residenti, agricoltori e allevatori, di accedere alle abitazioni e ai loro fondi.

"Il progetto di sistemazione è stato affidato alla Sogesid (struttura commissariale) – precisa il sindaco Claudio Milandri – che opera per la struttura commissariale e che sta completando i carotaggi sulle strade comunali e anche su quella di Seggio. Il cantiere, meteo permettendo, partirà in primavera. Questa frana partita nel maggio 2023– aggiunge – si ripete da mesi in quanto se non si risolve la raccolta delle acque della scarpata a monte gestita da alcuni privati, saremo sempre costretti a far intervenire il Prefetto e quindi la catena della Protezione Civile. Inoltre la frana si è nuovamente mossa con le piogge dello scorso settembre 2024 e noi non abbiamo risorse come Comune per intervenire con la somma urgenza. Ragion per cui resta decisivo l’intervento dei vigili del fuoco, che ringrazio a nome di tutta la cittadinanza".

Restano pesanti le difficoltà per l’interruzione continua della viabilità per gli agricoltori della zona e in particolare per la famiglia di Paolo Cantoni che gestisce, oltre alla sua azienda, anche un negozio di frutta e verdura a Santa Sofia e per l’agriturismo Acero Rosso. L’altro intervento è stato effettuato dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Civitella in via Castagnolo Fondi, sulla sponda orografica sinistra del Bidente, dove le frane hanno interrotto la viabilità isolando una donna che, come ha confermato il sindaco, dovrà lasciare con un’ordinanza specifica l’abitazione per motivi di sicurezza. Il Comune le ha offerto un locale dove stabilirsi in attesa che la frana venga definitivamente rimossa.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche nel comune di Modigliana perché le piogge intense degli ultimi giorni hanno provocato frane e smottamenti che hanno interessato la viabilità cittadina. In via Ibola i soccorritori hanno rimosso alcuni massi che avevano invaso la carreggiata. "Purtroppo è una situazione – commenta il sindaco Jader Dardi – che si ripete ad ogni pioggia consistente, nuovi smottamenti si sono presentati anche in alcuni tratti del Trebbio. Siamo in presenza di un territorio molto fragile e intriso di acqua e con una rete viaria non ancora ripristinata dopo gli eventi di maggio 2023 e settembre 2024".

Oscar BandiniGiancarlo Aulizio