Appennino, appello per comprare due boschi

L’associazione di promozione sociale ‘Fondo Biodiversità e Foreste’ apre una raccolta fondi per comprare e proteggere due boschi in Appennino, che saranno lasciati evolvere secondo le leggi naturali, senza tagli degli alberi o del sottobosco. Un bosco dovrà essere acquistato mentre un secondo bosco sarà donato. Per quest’ultimo servono i fondi per pagare il notaio per formalizzare la donazione.

Parte della spesa sarà coperta utilizzando i fondi rimasti dalla raccolta per il bosco di Corniolino intitolato al giovane Carabiniere forestale Agostino Barbieri. La cifra rimanente sarà coperta con la nuova raccolta che punta a quota 13 mila euro.

"Per contrastare il cambiamento climatico, combattere il dissesto idrogeologico, la perdita di biodiversità e molto altro – si legge nella nota della associazione guidata da Valentina Venturi – abbiamo infatti bisogno di ampie superfici restituite alla natura. La nostra associazione cerca di salvare dai tagli e dallo sfruttamento aree boschive inserite in contesti di pregio naturale, allargando così le aree dove la natura può riprendere i suoi spazi".

Il bosco di Cortina Vecchia si trova a Premilcuore, a confine con il Parco e Corniolo, e si estende su 16 ettari, ed è un bosco misto cresciuto su un ex pascolo. All’interno del terreno corre il fosso di Cortina Vecchia. Un’area caratterizzata da una fase di gariga Una parte è nella fase di gariga in evoluzione, da cespuglieto – arbusteto con presenza di alberi, ma non ancora fitti. La porzione più estesa, che si trova sulla destra idrografica del Fosso di Cortina Vecchia, insiste su un terreno acclive. Un tempo certamente sede, fino a un non lontano passato, di un castagneto oggi sostituito da un interessante bosco di alto fusto a Carpino nero, che ne occupa circa un 70% della superficie, Cerro, Orniello, o Frassino minore,e nella porzione più elevata Faggio.

"Il bosco è circondato da terreni demaniali forestali, che non sono sottoposti a tagli, e questo lo rende parte di un’ampia superficie che – continua la nota – lasciata all’evoluzione naturale, può costituire un rifugio di notevole estensione, ideale per la fauna selvatica. Un bosco che, se lasciato crescere, diventerà una foresta matura che può fornire tutti i benefici ecosistemici che solo foreste strutturate e complesse possono offrire. La nostra associazione sceglie le foreste da salvare tra quelle che sono inserite in un contesto con la più alta naturalità possibile, per garantire una massimizzazione dei benefici ambientali con i fondi a disposizione".

Questa è la logica che ha guidato anche l’acquisto del bosco di Corniolino (circa 12 ha), che confina con il Parco nazionale . Il bosco di Badia Prataglia, nel versante toscano dell’area protetta in provincia di Arezzo e in comune di Poppi, ha una superficie di 8 ettari, ed è stato offerto in donazione alla associazione, che dovrà pagare solo le spese notarili per il passaggio di proprietà. Si tratta di un bosco misto costituito in gran parte da Cerro, anche di notevoli dimensioni, oltre a Carpino nero (e alcuni esemplari di Carpino bianco), Acero campestre, Orniello, e alcuni esemplari di Faggio e di Abete. Il versamento della quota per la partecipazione all’acquisto dei due boschi può essere fatto tramite bonifico bancario sul conto corrente del Fondo Biodiversità e Foreste, Banca Monte dei Paschi di Siena, iban IT15F0103034070000001841057, riportando la seguente causale: ‘Erogazione liberale Bosco di Premilcuore’ + l’inserimento del proprio codice fiscale. Info: 335.5342213 – segreteria@fondobiodiversita.it.