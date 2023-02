Appennino, ecco otto escursioni primaverili

Parte ad aprile il progetto escursionistico ‘La Romagna toscana escursioni a km 0’ proposto dall’associazione delle guide ambientali Trekkabbestia. Fino al 1923, infatti, i 12 comuni ricadenti oggi nel versante romagnolo del Parco nazionale o limitrofi facevano parte della Romagna fiorentina. Questi territori erano entrati nell’orbita di Firenze a cavallo tra il XIV ed il XV secolo. Poi con il Regio decreto del 4 marzo 1923 i Comuni del circondario di Rocca San Casciano passarono dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì.

"Si tratta di un progetto escursionistico innovativo – precisa la guida Davide Prati –. Proponiamo percorsi dove di rado si incontrano escursionisti e dove non troveremo un territorio collinare o pre montano dove tuttavia non mancheranno le meraviglie sia storiche che naturalistiche, accompagnate da tanti nostri racconti".

Il programma si svolge in aprile: San Piero in Bagno e il castello di Corzano (1 aprile); Portico e Bocconi (2); Sarsina e Sorbano con l’abbazia di S. Salvatore a Summano (15); S. Sofia – Camposonaldo –Spescia e la valle del Rio Sasso (16); Rocca San Casciano (22); Verghereto tra Romagna Marche e Toscana (23); Partigiani a Premilcuore e la Grotta Urlante (25) ed infine Galeata e l’abbazia di S. Ellero (29). Per i dettagli tecnici delle escursioni, i costi e le iscrizioni: www.itrekkabbestia.it

o. b.