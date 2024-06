Appennino in giallo. È il giorno del Tour: la festa di Premilcuore,. Galeata e Santa Sofia

di Maddalena de Franchis

Molto di più di un semplice evento sportivo. Nel segno del giallo – colore simbolo del Tour de France, la cui prima tappa parte oggi da Firenze in direzione Rimini – si radunano le comunità, si promuovono iniziative, si addobbano le strade, si preparano menu a tema. È genuino l’entusiasmo che, in queste ore, domina le nostre località interessate dal tracciato: la sensazione di essere, lassù sull’Appennino, per un giorno al centro del mondo.

Lontani dai circuiti turistici di massa della Riviera, gravati da progressivo spopolamento, inverno demografico e dissesto idrogeologico, i piccoli borghi si godono oggi le luci della ribalta internazionale, pronti a dimostrare che sì, anche loro sono pronti ad accogliere i maggiori flussi turistici generati dall’evento. Le telecamere di RaiSport si accenderanno fin dalle 8, per poi passare alle 14 su RaiDue.

Le 14 sarà all’incirca il momento in cui il gruppo arriverà al Valico dei Tre Faggi, il punto più alto della tappa con i suoi 950 metri, entrando così nel primo di 38 comuni emiliano-romagnoli (3 nel Forlivese): Premilcuore. Lungo l’intero tracciato, il passaggio degli atleti è preceduto di circa due ore dalla sfilata della carovana pubblicitaria del Tour, che comprende centinaia di mezzi e intratterrà il pubblico con musica e distribuzione di gadget. Il gruppo scenderà lungo la strada provinciale 3 del Rabbi: è chiusa al traffico dalle 11 alle 15.30 fin dalla frazione di Strada San Zeno; stessi orari sulla Bidentina e lungo le Forche e il Carnaio. All’altezza dell’hotel Rocchetta, che riapre oggi, funzionerà per tutto il giorno un punto di street food, con trippa, lampredotto e prodotti locali, fra cui salumi e formaggi tipici.

In fermento anche Galeata e Santa Sofia, gli altri due comuni del Forlivese: si arriverà intorno alle 14.30 a Strada San Zeno (già comune di Galeata). Qui, attraversato il ponte sul Rabbi, la corsa imboccherà la Sp24 ‘Forche’, percorrendola tutta fino a raggiungere la val Bidente e il centro abitato di Galeata (tra le 14.35 e le 14.41). Sul valico delle Forche si assisterà al Gran Premio della montagna. Nel paese la Pro loco e l’associazione mountain bike hanno acquistato 2.500 magliette gialle da distribuire al pubblico.

La tappa proseguirà lungo la Bidentina, in salita verso Santa Sofia, dove i corridori sono attesi alle 14.45 , per poi svoltare verso la Sp26 Carnaio: in corrispondenza dell’omonimo passo si svolgerà il secondo Gran Premio della montagna (tra le 15 e le 15.15). Qui, come ai Tre Faggi e sul Barbotto nel Cesenate, si attende il pienone di tifosi (che in molti casi saranno anche turisti arrivati appositamente).

A Santa Sofia è stata realizzata un’installazione artistica sul greto del Bidente nel cuore del paese: una Tour Eiffel gialla destinata a essere ripresa dall’alto. Allestiti alcuni stand gastronomici in piazza Garibaldi, con intrattenimento musicale e gonfiabili. Nel piazzale Karl Marx, all’inizio della salita del Carnaio, l’Asd Santa Sofia Calcio gestirà un altro stand gastronomico.

Stasera, a tappa terminata, si potrà ancora fare un giro in mongolfiera dalle 19 alle 21 a Galeata, sull’area archeologica di Mevaniola e Pianetto (volo di 7 minuti): una giornata che sarà difficile dimenticare.