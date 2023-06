Appennino in musica: al via il progetto

E’ stata sottoscritta dal sindaco di Premilcuore, Ursula Valmori, e dal presidente dell’Accademia Distretto della musica, Anacleto Gambarara, la convenzione per l’avvio del progetto ‘Appennino in musica’, presentato lo scorso 2 giugno. Spiega la sindaca: "Si tratta di un progetto ambizioso per il futuro di Premilcuore, il cui scopo principale è promuovere e diffondere la cultura della musica, attraverso l’organizzazione di eventi musicali e culturali, corsi propedeutici, di formazione e di perfezionamento, nonché attività di laboratori che avranno luogo nell’edificio scolastico, al secondo piano, dove, finanziati dal ministero degli Interni, inizieranno a breve i lavori di sistemazione e l’acquisto di nuovi arredi".

Il progetto, coordinato dai maestri Pierluigi Colonna e Anacleto Gambarara, si è aperto con il concerto del 2 giugno e si svilupperà appieno nella primavera-estate 2024, anche se, già nell’estate 2023, "prenderà il via – precisa Valmori – uno stage estivo che si svolgerà sotto la direzione artistica della soprano di fama internazionale Wilma Vernocchi". Aggiunge la prima cittadina: "Il progetto ‘Appennino in musica’ è parte di un più ampio e ambizioso progetto culturale che l’amministrazione comunale ha pensato, promosso e, in parte, già realizzato. Si tratta di investimenti a favore della cultura, che consideriamo il motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva della nostra comunità, ma anche un volano strategico di sviluppo economico e turistico". Infatti, nella primavera 2021 è stata inaugurata la nuova biblioteca comunale, dopo un riordino complessivo del materiale documentario disponibile; è in corso ora la creazione di un archivio fotografico comunale "con la finalità di raccogliere, inventariare e conservare la documentazione storico fotografica derivante da fondi e archivi privati e pubblici, sulla vita e la cultura delle popolazioni rurali dell’Appennino tosco-romagnolo ed in particolare di Premilcuore, da metà Ottocento e metà Novecento". Aggiungono la sindaca Valmori e Gioele Fabbri, titolare col padre Pierluigi dell’agriturismo La Ridolla, copromotore del progetto: "L’iniziativa rappresenta una vera rivoluzione, poiché permetterà ai residenti di intraprendere un percorso di studio e di perfezionamento musicale senza doversi recare nelle città dove hanno sede i conservatori, senza abbandonare il luogo di residenza, permettendo a tutti di vivere bene anche nei piccoli centri e per prevenire un ulteriore spopolamento". Concludono Valmori e Fabbri: "Questo progetto mira anche a diversificare il turismo, creando i presupposti per l’internazionalizzazione di Premilcuore, tramite sinergie professionali e didattiche, con studenti e docenti provenienti dall’estero, integrando la realtà locale in un contesto globale".

Quinto Cappelli