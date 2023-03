‘Appennino in Musica’ animerà Premilcuore

di Quinto Cappelli

L’amministrazione comunale di Premilcuore, in collaborazione con l’Accademia ‘Distretto della Musica’, riconosciuta dalla Regione, ha presentato il progetto ‘Appennino in Musica’. Spiega la sindaca Ursula Valmori: "Lo scopo del progetto è la promozione e diffusione della cultura della musica, attraverso eventi musicali e culturali, corsi propedeutici, di formazione e perfezionamento, per creare un laboratorio di formazione permanente". Il progetto porterà "vantaggi economici, turistici e sociali per l’intero territorio e l’Appennino".

Promotore del progetto è il professor Pier Luigi Colonna, fondatore dell’Accademia ‘Distretto della Musica’, docente presso i conservatori Arrigo Boito di Parma e Gioachino Rossini di Pesaro, nonché concertistica con varie formazioni cameristiche in Italia e all’estero, con registrazioni per la Rai e per numerose emittenti radio-televisive estere. E’ direttore d’orchestra e anche compositore di musiche per chitarra e per il teatro.

Spiega Colonna: "La nostra Accademia opera da tempo in progetti di recupero e valorizzazione del territorio e dell’entroterra romagnolo, attraverso la realizzazione di eventi artistico-musicali, l’istituzione di scuole, bande e orchestre giovanili, nonché con l’attivazione di laboratori di formazione per i docenti di musica". Attualmente l’Accademia è capofila in progetti regionali fra cui ‘Musica e Società’, che coinvolge da Piacenza a Rimini scuole, istituti e associazioni musicali. Aggiunge il professore a proposito del progetto di Premilcuore: "Riteniamo di avere le risorse per attivare centri estivi musicali per i giovani, residenza di artisti e orchestre impegnati nella produzione di concerti e supporti audiovisivi, corsi di formazione per docenti delle scuole a indirizzo riconosciuti a livello ministeriale, eventi musicali e di sensibilizzazione del territorio, seminari e masterclass. E Premilcuore è il luogo ideale dove realizzare questo".

Commenta la sindaca Ursula Valmori: "Questo è il progetto di cui sono più orgogliosa nel mio mandato, che mi ha vista coinvolta direttamente, in cui ho creduto molto e nel quale ho investito tantissimo in termini di speranze, di impegno e di tempo. Si tratta di un progetto di rilancio e di sviluppo, un antidoto contro lo spopolamento e un propulsore per la crescita economica di una piccola realtà dell’Appennino come la nostra. Sono consapevole che si tratti di un esperimento difficile, che richiede una visione precisa, tenacia e impegno costante. Proviamo a costruire qualcosa che non c’era. E’ quindi urgentissimo attrarre capitale umano in un territorio che soffre, che sta invecchiando e con un andamento demografico in crisi".

Conclude la prima cittadina: "Da un piccolo comune dell’Appennino tosco-romagnolo vogliamo dimostrare, con questo progetto e con questa sfida che un cambiamento è possibile, con processi economici competitivi, non assistiti, per trasformare la montagna da luogo assistito in laboratorio di innovazione sociale, culturale ed economica".