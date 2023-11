Appennino in musica, inaugurata la scuola contro lo spopolamento

E’ stata inaugurata recentemente a Premilcuore la Scuola di musica e residenza di artisti del progetto ‘Appennino in Musica’, che si trova al piano superiore della scuola primaria, con aule didattiche e una foresteria per studenti fino a 25 posti letto, grazie ai contributi del ministero dell’Interno e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (arredi). Ideato e promosso dalla sindaca Ursula Valmori, dal vicesindaco Gioele Fabbri e dall’Accademia Distretto della Musica, il progetto aveva preso il via con il concerto del 2 giugno e proseguito poi con lo stage estivo ‘Vacanze in lirica’, svoltosi sotto la direzione artistica del soprano di fama internazionale Wilma Vernocchi e conclusosi con un riuscitissimo concerto lirico davanti al pubblico. Principali attori del progetto sono gli artisti, professionisti e docenti dell’Accademia Distretto della Musica, fra cui il presidente Anacleto Gambarara, il responsabile della formazione musicale Giovanni Curti ed il direttore artistico Pier Luigi Colonna. Spiega la sindaca Ursula Valmori: "Si tratta di un progetto di rilancio e di sviluppo, un antidoto contro lo spopolamento ed un propulsore per il rilancio economico e turistico di una piccola realtà dell’Appennino come Premilcuore".

E aggiunge: "L’esperimento è difficile, perché richiede tenacia e impegno costante. Ma abbiamo deciso di investire in un progetto che promuova la prosperità. Infatti, uno degli obiettivi dell’iniziativa è formare ed inserire nel mondo del lavoro i giovani (e collegato con la scuola del paese), quindi creare ulteriori occasioni di reddito e di sviluppo turistico". Un segnale positivo è già arrivato: due segretarie di produzione del territorio inizieranno a lavorare dall’anno nuovo per la scuola di musica.

Quinto Cappelli