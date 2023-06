Appennino, la strategia In arrivo 4 milioni "Obiettivi da ridefinire dopo il disastro"

La Strategia nazionale per le aree interne (Snai) è stata al centro del convegno organizzato a Santa Sofia da Legambiente Emilia Romagna e dal circolo Alto Bidente. Un incontro che ha messo al centro del dibattito però anche l’emergenza alluvione e la transizione ecologica. Grazie alla Snai, arriveranno nell’Appennino cesenate e forlivese ben 4 milioni di euro e saranno 9 i comuni beneficiari di importanti risorse: 7 per il forlivese (Civitella, Galeata Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio) e due per il cesenate (Bagno di Romagna e Verghereto) grazie al lavoro congiunto di Comuni, Provincia, Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

"Gli obiettivi primari da raggiungere – ha precisato il sindaco di Civitella Claudio Milandri, in qualità di coordinatore – riguardano tutti i cittadini e vanno dalla sanità all’educazione, alla formazione professionale. Saranno 8 i macro obiettivi da raggiungere: ciclovie, marketing territoriale; promozione dei Cammini; rigenerazione dei borghi; superamento del digital divide; valorizzazione delle filiere locali; cura del patrimonio naturale; inserimento lavorativo e formativo; potenziamento dei servizi di territorio con priorità per quelli della sanità. Questo prima dell’emergenza alluvione. Credo che alcune voci e la stessa distribuzione delle risorse dovranno essere riviste". Tra gli intervenuti, oltre al presidente dell’Uncem nazionale Marco Bussone, il presidente del Parco Luca Santini: "I comuni della montagna – ha detto – devono avere accessi agevolati alle risorse. Inoltre i boschi e le foreste vanno gestiti puntando al valore aggiunto del legname per le costruzioni".

A seguire Tonino Bernabè (presidente di Romagna Acque), Bruno Biserni (presidente Gal L’Altra Romagna), Simona Benedetti (Legacoop Romagna), Claudia Mazzoli (Comune Bagno di Romagna), Luciano Neri (consigliere del Parco) e Paola Fagioli (direttrice Legambiente regionale). I lavori sono stati aperti da Enzo Valbonesi (circolo Legambiente Alto Bidente): "Il riscaldamento climatico offre delle chance alla montagna perché la temperatura crescerà di meno e ci saranno meno ondate di calore anomale. L’area interna non deve essere concepita dai Comuni come un nuovo fondo per realizzare opere pubbliche, ma deve individuare le priorità sulle quali costruire una progettazione per accedere ai fondi strutturali europei".

Su questa scia Antonio Nicoletti (responsabile nazionale Legambiente aree protette)" "L’area interna dell’Appennino deve contribuire agli obiettivi climatici e orientare alla transizione ecologica il territorio interessato. E’ urgente utilizzare tutte le opportunità progettuali e finanziare per rafforzare la resilienza e la sostenibilità di un territorio che ha subìto danni dalle recenti alluvioni". Per Gabriele Locatelli (Oltreterra) "servono competenze in montagna per competere e progettare". Conclusioni al sindaco di S. Sofia e consigliere della Provincia di Forlì-Cesena Daniele Valbonesi: "Gli eventi del 16 e del 17 maggio ci costringono a ripensare ai cambiamenti climatici e a come mitigarli. Questo è il vero tema che dobbiamo porci e su questo dobbiamo dedicare il lavoro dei prossimi anni. Servizi fondamentali, riordino istituzionale, cura e difesa del territorio, sviluppo di un turismo sostenibile. Questi sono i capisaldi su cui puntare nelle aree interne".

