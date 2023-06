Appennino, l’appello per il turismo "Strade, meno divieti e più cartelli"

"E’ urgente nominare il commissario, coinvolgendo i sindaci dell’entroterra nella cabina di coordinamento. Inoltre, le limitazioni su strade statali e provinciali dell’Appennino a moto e bici stanno uccidendo il turismo della montagna". Lo ha detto la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, nel corso di un’audizione alla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici presso la Camera dei Deputati. Commenta la prima cittadina: "E’ stata un’occasione preziosa per portare all’attenzione della politica nazionale il reale impatto dell’alluvione sui nostri territori, per sottolineare l’urgenza dei finanziamenti utili a ripianare i debiti fuori bilancio contratti nella fase di ‘somma urgenza’ dagli enti locali e per ponderare l’impatto economico della ricostruzione, che si protrarrà certamente per alcuni anni". Per il solo comune di Tredozio, i tecnici hanno stimato oltre 20 milioni la spesa "per un ripristino di condizioni di viabilità accettabili, per riaprire i valichi e le vie di comunicazione interregionali, per tracciare percorsi alternativi a quelli ormai distrutti, per dare una iniezione di fiducia alla popolazione e alle aziende, evitando l’abbandono del nostro territorio".

Sollecitando la nomina del commissario, la sindaca anticipa un suggerimento: "Mi auguro che sia super partes e oggettivo e che del Comitato tecnico facciano parte anche sindaci dell’entroterra. Sarebbe, infatti, un errore non coinvolgere i rappresentanti dei territori che hanno specificità differenti dalla pianura. Difatti, mentre in montagna il danneggiamento ai privati è stato più contenuto, i danni maggiori si sono avuti all’infrastruttura pubblica. Inoltre, devono essere pianificati interventi a monte per la regimazione delle acque e per la prevenzione del dissesto idrogeologico, portando sicuro beneficio anche ai territori a valle". La Vietina esprime anche un’altra preoccupazione che è di tutti gli amministratori e gli operatori turistici dell’Appennino: il futuro della stagione turistica. Spiega a questo proposito: "L’attenzione è focalizzata spesso sulla riviera. Non dimentichiamoci però del nostro splendido e apprezzato entroterra, che negli ultimi anni ha lavorato molto per valorizzare la propria offerta turistica. L’importante presenza di camper, ciclisti e moto, che solitamente durante l’estate affollano il territorio collinare e montuoso della Romagna, oggi è solo un ricordo. Le stringenti limitazioni al transito delle strade stanno facendo desistere i turisti dal frequentare i nostri paesi, con gravi ripercussioni economiche. L’auspicio è che non trascorra altro tempo prima dell’avvio delle essenziali opere di ricostruzione di cui abbiamo bisogno". Il problema dei divieti per moto e bici sulla SS67 e gli orari di chiusura dalle 23 alle 6, fra Dovadola e Rocca, è molto sentito dagli operatori turistici della media e alta valle del Montone. Suggerisce Nicolò Russo, dell’albergo ristorante L’Acquacheta di San Benedetto in Alpe: "Se non si vuole far morire le attività turistiche, è ora di togliere il divieto per le moto e mettere i cartelli stradali di pericolo caduta massi e un limite di velocità". E conclude: "Se vogliono far ripartire la montagna, le moto devono passare".

