Appennino martoriato Ancora sei strade chiuse "Ora speriamo nei fondi"

Continua l’emergenza nelle strade delle vallate forlivesi, ma la piccola buona notizia è che alcune sono state ripristinate sia pure in modo parziale. I dissesti hanno interessato sette strade provinciali – sei nel Forlivese e una nel Cesenate – e ieri dopo un coordinamento fra Prefettura, Provincia, Comuni e vigili del fuoco è stata decisa la parziale riapertura, in attesa di quantificare i danni e programmare gli interventi di messa in sicurezza.

Ecco il punto della situazione. La strada provinciale 104 Dovadola-Monte Colombo rimane chiusa nella parte in prossimità dell’incrocio con la provinciale 47, presto sarà aperta solo in direzione Rocca San Casciano.

La ’47’ Predappio-Rocca San Casciano a monte di Predappio Alta resta chiusa nel tratto di circa 2 km in località Monte Colombo tra l’incrocio della strada e il ristorante Pineta a causa di una frana imponente. La 54 ’Baccanello’ dal km 2 è aperta ai soli addetti ai lavori. Fra Modigliana e Rocca San Casciano traffico interrotto per un grosso smottamento verso Modigliana, ma entro oggi si dovrebbe riuscire a percorrere.

Passiamo alla 21 ’Trebbio’, percorribile dai soli addetti ai lavori dal lato Casone, mentre resta interrotta al km 3 da lato di Modigliana. Infine, fra il Trebbio e San Savino (la ’81’) possono passare solo gli autorizzati.

Intanto si conta sui primi fondi in arrivo in relazione al decreto del governo che riconosce lo stato di emergenza nazionale. "Il lavoro dei tecnici della Provincia – dice il presidente Enzo Lattuca – è costante in questi giorni, per mappare l’entità dei danni e in prima battuta riaprire le strade, sicurezza permettendo, perché nessuno rimanga isolato. È stato previsto un primo stanziamento di 10 milioni di euro per realizzare gli interventi più urgenti".

Infine, la deputata Rosaria Tassinari dopo essere intervenuta martedì scorso alla Camera per chiedere al governo lo stato di emergenza per il maltempo in Emilia Romagna, come ha poi concesso il consiglio dei ministri, grazie a tante altre richieste istituzionali (fra cui quella del vice premier Antonio Tajani), ieri ha visitato alcune zone di Forlì colpite dal maltempo. "Ho constatato assieme all’ambiente Giuseppe Petetta, i danni a cose e i numerosi disagi alle persone. Esprimo vicinanza ai cittadini costretti a lasciare momentaneamente le proprie abitazioni, ai tanti che hanno subito danni alle cose e alle case, nonché disagi di vario genere".