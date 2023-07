Appennino martoriato Vigili del fuoco in azione

Dall’inizio dell’emergenza nelle zone colpite dall’alluvione dello scorso maggio, sono stati completati 16mila interventi da parte dei Vigili di Fuoco. Attualmente sono ancora 340 i vigili del fuoco in azione tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Nella provincia di Forli-Cesena continuano gli interventi dei nuclei Gos (Gruppi operativi speciali) con macchine movimento terra per liberare ancora numerose strade da frane e detriti. Tra gli interventi più significativi vanno ricordate le operazioni in via Del Burrone nel comune di Dovadola, dove è stata liberata la strada vicinale che fa da anello con la strada di Villa Renosa, e si stanno concludendo le operazioni di messa in sicurezza della scarpata che ha causato una frana di quasi 1 km di lunghezza. "In questa zona – spiega il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari – vivono tre famiglie". Aggiunge il primo cittadino: "I Vigili del Fuoco sono ancora all’opera anche in via Meleto, lungo la strada comunale di San Ruffillo, che prosegue come strada vicinale di uso pubblico. In questa zona vi sono cinque abitazioni".

Conclude il sindaco Tassinari: "L’opera dei Vigili del Fuoco è molto preziosa, perché lavorano bene, con grande impegno e conoscono il lavoro". Nella valle del Bidente, continua il lavoro dei Vigili del Fuoco anche a Seggio e Castagnolo, nel comune di Civitella di Romagna, dove si sta lavorando per raggiungere ancora delle abitazioni e delle attività isolate, lungo strade comunali o vicinali.

Quinto Cappelli