Appennino, rebus medici. Emergenza a Rocca e Portico. La sostituta? Da Los Angeles

"Il sostituto del medico Giulio Zannetti, in servizio fino al 31 dicembre nei comuni di Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, sarà una dottoressa italiana che arriverà dall’estero". Ad annunciarlo è Francesco Sintoni, direttore del Distretto sanitario di Forlì e Rubicone dell’Ausl Romagna, al termine di un incontro col sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, che rappresentava anche il collega di Rocca, e con la stessa dottoressa interessata. Si tratta di Alessandra Conforto, che lavora attualmente al pronto soccorso di Los Angeles, ma che vuole tornare in Italia, anzi a Portico, dove abita una sorella.

La nuova dottoressa non riuscirà tuttavia a prendere servizio il 1° gennaio: per sistemare il passaggio dagli Usa a Portico occorrerà "il tempo necessario" (probabilmente qualche mese). "Nel frattempo – spiega Sintoni – gli assistiti del dottor Zannetti dovranno fare una scelta temporanea di un altro medico, attraverso il fascicolo sanitario o tramite il Cup a Rocca e a Portico".

Ma come si è arrivati a questa situazione? "Premetto che i medici di famiglia sono liberi professionisti e titolari di convenzioni con la Regione – risponde Sintoni –. L’Ausl può definire il fabbisogno e identificare le zone carenti, fra cui Rocca e Portico". Due volte all’anno viene stilata la graduatoria dei posti liberi in tali zone e l’Ausl interpella i medici della graduatoria. "In questo periodo nella nostra regione esistono più zone carenti che medici. E questi tendono a scegliere quelle più comode. La situazione durerà ancora almeno per un paio d’anni". A ottobre un medico aveva scelto Rocca e Portico, ma poi ha rinunciato. Di qui la grande preoccupazione di un migliaio di assistiti in vista del 31 dicembre, quando il dottor Zannetti andrà in pensione.

In questa situazione, che cosa può fare l’Ausl? "Può affidare un incarico temporaneo, come nel caso della dottoressa italiana che lavora all’estero". La dottoressa eserciterà principalmente a Portico, ma potrà accogliere anche pazienti dell’altro comune. Come già Zannetti, che pure esercitava soprattutto a Rocca.

Insomma, in un’epoca di globalizzazione e di cervelli italiani che fuggono all’estero, questo esempio di inversione di tendenza potrebbe rappresentare un segnale interessante per il futuro, non solo nell’alta valle del Montone.