Appennino, sentieri sicuri: ecco la mappa

Si sente già profumo di primavera in Appennino anche se una corposa coltre nevosa copre ancora i crinali. Le guide escursionistiche, le associazioni e i gruppi stanno già programmando gli itinerari da percorre a piedi o in bici lungo i sentieri del Parco nazionale. Prima di partire è utile controllare nel sito web dell’ente alla voce ‘sentieri ed escursioni’ le criticità relative ai sentieri rilevate sulla base delle segnalazioni effettuate dalla Sezioni Cai operanti nel territorio dell’area protetta o dai Carabinieri forestali. L’elenco è puramente indicativo e non esclude l’eventuale presenza di ostacoli (alberi caduti, massi, piccoli smottamenti, precarie condizioni del fondo, ecc.), sempre possibile in ambiente naturale.

Questa la situazione nel versante romagnolo del Parco aggiornata al 9 marzo. A Lago di Ponte a Tredozio il giro del Lago non è fattibile a causa di una frana, mentre nel sentiero 205 Pietrapazza - Passo della Bertesca ponte chiuso nei pressi dell’ Eremo Nuovo. I lavori di ripristino del ponte, già affidati, non potranno essere eseguiti prima della primavera 2023 per impraticabilità dei luoghi. Invece il sentiero 237 Rifugio Cà di Sopra - intersezione sent. 235 è chiuso con ordinanza del 3 febbraio scorso; il sentiero 241 Passo della Calla - Fonte del Raggio rimarrà chiuso fino al 31 marzo vista la difficoltosa percorribilità nel periodo invernale a causa di crolli di piante e formazione di ghiaccio al suolo. Inoltre Romagna Acque informa che dal 19 marzo è stata abilitata la chiusura notturna dei cancelli installati nelle gallerie della Diga di Ridracoli: la chiusura invernale sarà dalle 20 alle 7 del mattino, la chiusura estiva dalle 22 alle 6. Si ricorda il divieto di accesso e di balneazione alla ‘Grotta Urlante’ in località Giumella (Premilcuore). Si consiglia di non percorrere i sentieri non segnati ufficialmente e privi di manutenzione. Ad esempio i sentieri della zona del Satanasso (Campigna) non sono sentieri ufficiali del Cai o del Parco, ma sono sentieri di servizio pericolosi per le condizioni orografiche e per la mancanza di manutenzione. Si sottolinea anche che ad oggi non esiste un percorso segnato ufficiale che consenta di effettuare il giro del Lago di Ridracoli.

"Avventurarsi in percorsi non segnati ufficialmente – precisano i gestori dell’area protetta – è estremamente pericoloso. Il decalogo per vivere la montagna in sicurezza è quello di scegliere gli itinerari in funzione delle proprie capacità fisiche e tecniche, documentarsi sulle caratteristiche del percorso oltre ad un abbigliamento ed equipaggiamento consoni all’impegno e alla lunghezza dell’escursione (pile, giacca a vento, guanti, cappello, scarponi, generi di conforto alimentare). Nello zaino mettere l’occorrente per eventuali situazioni di emergenza (telo termico, lampada frontale, telefonino, coltello, bussola) insieme ad un piccolo kit di pronto soccorso; non intraprendere un’escursione in montagna da solo e in ogni caso comunicare, ad una persona di fiducia, l’itinerario che si prevede di percorrere; informarsi sulle previsioni meteorologiche; in caso di dubbio dubbio sul percorso, tornare indietro – concludono – ed evitare di uscire inutilmente dal sentiero; utilizzare solo i sentieri segnati ufficialmente dal Parco nazionale e dal Cai".

Per le emergenze di soccorso sanitario chiamare il 118. Altri numeri: 112 Carabinieri, 115 Vigili del Fuoco e 1515 Emergenze Ambientali.

Oscar Bandini