"Appennino senza neve, sbloccare le risorse"

di Oscar Bandini

Appennino verde e bianco per una montagna da vivere tutto l’anno, una palestra a cielo aperto, è il nuove fronte di promozione turistica della Regione Emilia – Romagna e Apt Servizi per fronteggiare la crisi che sta investendo le vacanze sullo sci per le temperature più alte mai registrate negli ultimi quarant’anni, con impianti chiusi, disdette negli alberghi e mastri di scii senza lavoro. Anche a Campigna, nell’Appennino forlivese, si fanno i conti con l’assoluta mancanza di precipitazioni nevose e le temperature elevate tra fine 2022 e inizio 2023 hanno imposto un brusco stop negli arrivi e nelle presenze, in un periodo, quello delle feste natalizie, che rappresenta da solo circa il 40-45% del fatturato turistico invernale complessivo per il comparto montano.

"Rischiamo di vanificare il buon andamento turistico dell’estate ed autunno scorsi – precisa il presidente della Consulta di frazione di Corniolo-Campigna Giorgio Amadori, noto albergatore e già maestro di sci –. Sappiamo bene come operatori che l’Appennino deve vivere in tutte e quattro le stagioni dell’anno, ma quando manca la neve nei mesi canonici di dicembre - gennaio e la stazione invernale di Fangacci-Monte Falco è tristemente chiusa, calano immediatamente arrivi e presenze e i riflessi negativi non toccano solo Campigna ma tutta la Valle del Bidente".

Sulla montagna la Regione, come ha ribadito in più occasioni l’assessore al turismo Andrea Corsini, investe mezzo milione di euro all’anno in promozione, comunicazione e partecipazione alle fiere più importanti del settore. "E quest’anno è già stato previsto un aumento del 30% per sostenere il turismo green – ha commentato Corsini – senza dimenticare che è stato rafforzato con 1 milione di euro di risorse regionali il fondo nazionale per gli investimenti di riqualificazione dei percorsi e i sentieri per camminatori e ciclisti. Inoltre, insieme ad Apt, sarà lanciato per il 2023-2024 il nuovo progetto ‘Destinazione Appennino’ che sarà finanziato con 600mila euro l’anno proprio per spingere la montagna come vacanza attiva, esperienziale e di benessere lungo 365 giorni all’anno".

"E’ tutto vero – aggiunge Amadori – ma ora come operatori confidiamo nell’immediato in una qualche forma di ristoro da parte del Governo e della Regione, ma soprattutto, guardando alla prospettiva, chiediamo al presidente Stefano Bonaccini e all’assessore Corsini di essere conseguenti a quanto promesso ovvero al finanziamento della nuova seggiovia a due posti Capanna – Monte Falco che può servire in tutte le stagioni e non solo in inverno perché è giusto non contrapporre l’Appennino bianco a quello green. Erano stati promessi 1 milione e 800 mila euro per il nuovo impianto, ma lo dico chiaramente che se si procede con questa soluzione vanno adeguati anche alcuni brevi tratti dei tracciati delle due piste di discesa (1 e 2) per metterli in sicurezza". Ma il presidente della consulta va oltre. "Si era stabilito che sarebbe stato affidato a un tecnico della Provincia la stesura di un progetto di fattibilità di tutta l’area del comprensorio sciistico. Chiediamo agli amministratori a che punto siamo perché è prioritario avere un progetto condiviso per chiedere alla Regione di sbloccare le risorse promesse".