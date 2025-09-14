Appennino terremotato: "Ventidue case tornate agibili. Ma ora scatta la ricostruzione"

di Quinto Cappelli "I volontari della Protezione civile sono stati una presenza costante e rassicurante nei momenti di emergenza, dimostrando un’incredibile capacità di organizzazione e intervento, specialmente negli ultimi due anni, affrontando situazioni difficili e complesse, come l’alluvione e il terremoto, con l’obiettivo di aiutare la popolazione". Il sindaco di Tredozio, Giovanni Ravagli, ha reso così omaggio alla Protezione civile comunale che ieri ha festeggiato i 40 anni di attività, con gli 80 volontari guidati dal presidente Andrea Visani. Un modo per ricordare anche i due anni dal terremoto di magnitudo 4.8, che ebbe epicentro a Marradi (provincia di Firenze) ma colpì soprattutto l’alto Tramazzo e l’alto Montone: l’anniversario sarà venerdì.

C’erano ieri anche i sindaci di Modigliana, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, i rappresentanti della Regione Manuela Rontini (sottosegretaria alla presidenza) e l’assessore Davide Baruffi, nonché i consiglieri regionali Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. Dopo un sopralluogo nei principali edifici terremotati e l’inaugurazione del parco giochi nella scuola realizzata con i prefabbricati, il sindaco Ravagli ha poi affrontato i nodi della ricostruzione di Tredozio parlando dal palasport. Per Ravagli, "il primo contributo riguarda la realizzazione del nuovo polo scolastico, per un valore di circa 3,9 milioni di euro, che sorgerà al posto dell’attuale scuola media: la progettazione è in fase avanzata e si prevede l’inizio lavori entro la primavera 2026 e la fine dopo un anno". Alla casa di riposo il Comune ha girato 590.000 euro dei sindacati. Il sindaco ha proseguito: "La misura dei 30.000 euro per unità immobiliare, nel caso di piccole riparazioni e messa in sicurezza, si è dimostrata efficace: 30 sono state le richieste di contributo, e in 24 casi sono state assegnate le risorse pari al 50% dell’intero costo richiesto, mentre il restante 50% sarà assegnato dopo la rendicontazione. Ad oggi abbiamo revocato l’inagibilità in 22 casi. Le famiglie che percepiscono il ’Contributo di autonoma sistemazione’ sono 15".

Sette beneficiarie di questa misura (Cas) vivevano nel palazzo Ghetti "Ma non rientreranno a breve, perché gli edifici sono seriamente danneggiati. Palazzo Ghetti è stato recentemente puntellato e rappresenta il simbolo del terremoto, nel senso che la rimozione di quel puntellamento significherà la fine della ricostruzione". Quattro imprese hanno chiesto i contributi e una ha rendicontato le spese. Sono diversi anche i lavori eseguiti presso il Centro Servizi. "Fra le opere provvisionali – ha spiegato il primo cittadino – ci sono la Torre civica, i palazzi Botari e Medri, con risorse del commissario, mentre per palazzo Ghetti abbiamo previsto risorse comunali. Entro l’anno partiranno anche le opere provvisionali per i palazzi Fantini, Maresa e Bonaccorsi". Ravagli ha concluso: "Credo che per una piccola realtà come Tredozio, nonostante le difficoltà, sia stato fatto tanto, anche se tantissimo è ancora da fare. Manca la fase della ricostruzione pubblica del municipio, ex scuole elementari, edifici residenziali, seconde case, edifici religiosi". E ha ricordato che già il paese "combatte con il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione".

Anche il sindaco di Rocca San Casciano, Marco Valenti, ha fatto il punto della situazione: "Mercoledì 3 settembre abbiamo ricevuto i funzionari della Protezione civile nazionale, regionale e provinciale e dell’Agenzia regionale per la ricostruzione per fare il punto sui lavori eseguiti, quelli in corso e quelli da iniziare. Da mesi stiamo lavorando alla fase della ricostruzione, insieme ai parlamentari e consiglieri regionali e ai funzionari dell’Agenzia. Vorremmo partire entro il 3 novembre". Dopo aver puntato sul futuro, il sindaco Valenti aggiunge: "A Rocca San Casciano abbiamo ancora 18 nuclei familiari fuori casa, che ricevono il Cas. Sono stati ultimati quasi completamente i cantieri legati al contributo di 30.000 euro per unità immobiliare, mentre nel patrimonio pubblico siamo intervenuti con un primo stralcio sul cimitero e, appena avremo l’autorizzazione dalla Sovrintendenza, appalteremo il secondo e terzo lotto per un importo di 900.000 euro. Ed è in fase di esecuzione il cantiere della biblioteca dei frati". Conclude Valenti: "Rimangono i 4 edifici completamente inagibili, alcune unità immobiliari in campagna e le quattro chiese che rientreranno nella fase della ricostruzione".