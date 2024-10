Applausi per Virginia. Prima uscita dopo il ricovero. Canzoni e lacrime al Fabbri

Il sold out al Diego Fabbri ha accolto la prima uscita pubblica a sorpresa di Virginia Baldassarri dimessa giovedì dall’ospedale Pierantoni-Morgagni, dove era ricoverata dal 9 aprile.

L’occasione è stata il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano che il Rotary Club Forlì Tre Valli e Anffas hanno promosso per raccogliere fondi per ‘Un nuovo inizio’. Virginia, colpita da una grave infezione, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe sotto al ginocchio, l’avambraccio sinistro e tutte le dita della mano destra, a parte la falange del pollice. Ma lo spirito è quello che ha sempre dimostrato in questi mesi, con la ferma volontà di tornare a fare le cose di prima. A testimoniarlo è stata lei stessa intervenendo poco prima dell’apparizione sul palco del Piccolo Coro.

"Grazie per essere qui oggi – ha esordito Virginia, accompagnata dal marito Marco Bartolini –, voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto qualcosa per me in questi sei mesi". Dal loggione sono partiti gli applausi dei colleghi di lavoro, tutti presenti, che lei ha salutato . "Grazie per quello che mi state facendo arrivare – rivolgendosi poi a tutta la platea –, io continuerò a mettercela tutta. Tornerò in piedi, forse non come prima, ma sono sempre io, la Virgi di prima. Ci rivedremo presto fuori in un modo migliore".

Commossi gli interventi che l’hanno preceduta, quello del presidente del Rotary Forlì Tre Valli, Alessandro Bassini, e del vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno. Bassini ha ricordato come la serata "incarni i valori di solidarietà e speranza, propri del Rotary", mentre Bongiorno, visibilmente colpito dall’incontro con Virginia, ha detto: "Sono sicuro, guardando il suo sorriso, che ci troveremo presto, qui o in un altro luogo, con lei sulle sue gambe". Quanto raccolto servirà ad accedere alle protesi di ultima generazione. Allo stesso scopo la comunità di Fratta Terme, il paese dove abita, ha avviato già dalla fine di agosto una raccolta attraverso la piattaforma retedeldono.it con la dicitura ‘Raccolta fondi per Virginia’. Capofila è la Pro loco di Fratta in collaborazione con l’associazione calcio dove gioca la figlia 11enne. Al momento sono arrivate donazioni per 142.000 euro. Dalla collaborazione di due storiche associazioni di protezione civile, quella di Forlimpopoli e quella di Dovadola, nasce ‘A pranzo con Virginia’. Domenica 10 novembre alle 12 in piazza a Dovadola sarà possibile pranzare con tortelli fatti in casa, secondo, contorno e dolce. Domenica 17 novembre alle 12 nella sede di Selbagnone a Forlimpopoli il menù prevede tagliatelle tirate a mano, secondo, contorno e dolce. Il costo è di 20 euro. Per Dovadola la prenotazione va effettuata al 335 7179349 o al 335 6290313. Il numero per le prenotazioni a Forlimpopoli è il 349 6520702.

Matteo Bondi