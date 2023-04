Apprendista addetto al campionamento acque

L’azienda Tecnolab alimentare cerca un apprendista addettoa al campionamento acque. La risorsa si occuperà di eseguire attività di campionamento di alimenti e acque secondo i metodi e le procedure adottate dal laboratorio, conferire i campioni ai laboratori in subappalto e supportare i clienti sugli aspetti tecnici inerenti il campionamento. Inoltre creare un primo canale comunicativo tra il cliente e la direzione tecnica del laboratorio. Si richiede possesso della patente di guida B e diploma tecnico e si offre contratto di apprendistato (specificare nel curriculum i requisiti di età o se si è percettoritrici di Naspi) con domanda entro il 14 aprile. L’orario di lavoro è di 37 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’app Lavoro per Te, cliccando sul pulsante ‘invia candidatura’, seguendo le istruzioni riportate.