L’Azienda A.9. Stampi sri di Cesena, che si occupa di costruzione, manutenzione e riparazione stampi in acciaio, cerca apprendista attrezzista di macchine automatiche da adibire ai centri di lavoro a controllo numerico, rettifiche, tornio, elettroerosione, CadCam, conoscenza del micrometro, del calibro, programmi 3D. Richiesto diploma professionale indirizzo meccanico o corso professionale per macchine controllo numerico, possesso di auto. II presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Si offre contratto di contratto di apprendistato con orario a tempo pieno.

Per candidarsi, dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-rornagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ‘invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.