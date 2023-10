Apprendista commessoa per negozio di foto ottica

Negozio di foto ottica di Forlì cerca ununa apprendista commessoa.

Per candidarsi alla posizione aperta è obbligatorio essere in possesso dei requisiti per poter stipulare un contratto di apprendistato e indicarlo nel curriculum vitae (ovvero avere un’età compresa tra 18 e 29 anni o essere percettoritrici di disoccupazione Naspi). Inoltre è gradito il possesso della patente B e di eventuale mezzo proprio.

Si offre contratto di apprendistato, con orario part time di 35 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 (giovedì e domenica liberi). Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te.

Scadenza entro il 20 ottobre, è necessario cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.