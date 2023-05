Apprendista elettricista con titolo di studio inerente

Una società cooperativa di Forlì cerca un apprendista o un’apprendista elettricista. È richiesto il possesso della patente B e di un titolo di studio inerente al profilo ricercato. È gradito il possesso di un mezzo proprio ed è indispensabile essere in possesso dei requisiti per poter sottoscrivere un contratto di apprendistato, quindi un’età tra i 18 e i 29 anni o essere percettoritrici di Naspi. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre un contratto di apprendistato con orario a tempo pieno con la possibilità di proroga.

Per potersi candidare occorre effettuare la registrazione con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’app Lavoro per Te. Sucessivamente, per candidarsi, è necessario cliccare sulla dicitura "invia candidatura", seguendo le istruzioni riportate. La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 21 maggio.