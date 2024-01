Apprendista per montaggio di condizionatori e impianti

Ditta Idro.M.A.T operante nel settore della termoidraulica ubicata a Cesenatico (FC), cerca 1 apprendista, per svolgere mansioni di installazione di impianto idro-termo-sanitari e di condizionamento previste trasferte nel territorio nazionale, italiano conoscenza livello C2, preferibile se in possesso di patente B e auto, si richiede massima serietà, puntualità, ottima propensione al lavoro di squadra, professionalità, interesse nello svolgimento delle proprie mansioni, Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Si offre un contratto di apprendistato con orario a tempo pieno (8/12 e 14/18)

Per candidarsi, dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni.