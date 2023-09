Apprendista toelettatore per la cura degli animali

Toelettatura animali a Forlì cerca una apprendista che si occupi di lavaggio animali, taglio delle unghie, pulizia orecchie, taglio del pelo a forbice e a macchinetta, stripping, cardatura, asciugatura con soffiatore e phon. E’ obbligatorio essere in possesso dei requisiti di età per poter concludere un contratto di apprendistato o essere percettoritrici Naspi. E’ richiesto, obbligatoriamente, il possesso di diploma di scuola media superiore, una buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto office ed una buona conoscenza della lingua inglese. E’ richiesta patente di guida B e preferibilmente, mezzo proprio. La risorsa ricercata deve possedere una buona propensione al contatto con il pubblico, rispetto, amore e comprensione e buona interazione con gli animali. E’ preferibile essere in possesso di un minimo di competenza nel settore. Si offre orario a tempo pieno dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per candidarsi occorre essersi registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te

o sull’App Lavoro per Te, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ entro il 2 ottobre e seguire le istruzioni.