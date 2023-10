Apprendisti per il settore decori, pannelli e isolanti

Azienda di Forlì specializzata in produzione di cornici, rosoni, decori, pannelli e isolanti in polistirene estruso, polistirolo espanso, polimeri ad alta densità e poliuretano, ricerca 3 apprendistie da inserire nel reparto produttivo. Le risorse si occuperanno di produrre e imballare i materiali. E’ gradito il possesso della patente B, quello di mezzo proprio e del diploma di scuola superiore. E’ indispensabile avere i requisiti per poter stipulare un contratto di apprendistato o essere percettoritrici Naspi ed esplicitarlo nel Cv. Si offre contratto di apprendistato con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì su turni: 6-14; 14-22; 22-6. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te(https:lavoroperte.regione. emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro domani, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.