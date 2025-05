Approvato il bilancio del 2024. Avanzo di 673.884 euro

Il consiglio comunale di Modigliana, riunito per oltre tre ore lunedì, ha discusso fra i tanti altri punti all’ordine del giorno il bilancio consuntivo del 2024, che è stato illustrato dall’assessore Donato Berardi; in estrema sintesi, si è avuto "un avanzo di amministrazione di 237.884 euro più 400.000 accantonati in attesa di riscossione per spese fatte in emergenza. Non ci sono debiti fuori bilancio".

Berardi ha elogiato "la macchina amministrativa comunale, composta da 20 persone, che in questi 2 anni ha profuso uno sforzo eccezionale superiore a quello in tempi ordinari perché dobbiamo convivere con una quotidiana emergenza. Il Fondo cassa al 1° gennaio ’24 ammontava a 1.722.376 euro con un risultato di amministrazione al 31 dicembre ’24 di 606.861".

Hanno poi preso la parola i due capigruppo delle minoranze. Alba Maria Continelli (‘Il Comune per la Comunità’) ha anticipato il voto contrario non alla relazione, che è un fatto tecnico, ma alla gestione del bilancio. "L’avanzo non potrà essere usato per le spese correnti – ha contestato –, ma dovrà andare in investimenti e si sono accantonati 400.000 euro per l’emergenza che spero ci vengano ridati, quindi avremo 637.884 euro quando tutte le volte che si deve fare una spesa corrente ci si lamenta perché non c’è una lira. Il Comune non è un’attività produttiva che mira al profitto, ma un’azienda di servizi e quando restano tanti soldi vuol dire che non ha dato servizi ai cittadini".

Anche per Adriano Cheli capogruppo di ‘ModiglianAttivazione’ "rimanere con un avanzo simile vuol dire cattiva amministrazione, soprattutto perché si diceva che il Comune andava in deficit. Dispiace perché le richieste dei cittadini non hanno trovato risposte".

Dardi ha rivendicato questo bilancio come "frutto di una gestione corretta delle risorse e che ci permetterà di fare fronte a gestioni straordinarie come la partecipazione ai bandi di rigenerazione urbana. E se verrà riconosciuto il nostro progetto a concorso per la ristrutturazione della biblioteca bisognerà trovare le risorse per la nostra quota. La lamentela nostra era riferita al taglio dei trasferimenti decisi dallo Stato e non abbiamo mai rifiutato alcun intervento ai cittadini quand’era necessario". Il bilancio con gli 8 voti dei consiglieri di maggioranza, 3 contrari delle minoranze e un astenuto.

Giancarlo Aulizio