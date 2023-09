Approvato il progetto del Pnrr per riqualificare la palestra

Il Comune di Civitella ha approvato il progetto esecutivo definitivo di riqualificazione energetica ed adeguamento impiantistico della palestra dell’istituto comprensivo di via Aldo Moro. Un progetto da 280.0000 euro finanziato dal Pnnr – Next Generation Eu nel Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole. Il progetto è stato redatto dalla società d’ingegneria Cft Engineering S.r.l. rappresentata dal legale rappresentante ingegner Alberto Cipressi e validato entro il 31 agosto come previsto nel crono programma firmato con il Ministero della Pubblica Istruzione.

"Dal 2018 ad oggi – precisa il sindaco Claudio Milandri – abbiamo investito sulle scuole di via Aldo Moro oltre 800 mila euro, una cifra importante per un piccolo comune come il nostro, ma un investimento giusto per la sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico. I terremoti frequenti nel nostro territorio ci ricordano spesso anche brutalmente che la sicurezza degli alunni e di tutto il personale sia prioritaria. Tutto il resto viene dopo". Il recupero e la messa in sicurezza della palestra di via Aldo Moro ha caratterizzato le scelte delle due legislature a guida Milandri e questo ultimo intervento finanziato dalla UE dovrebbe essere l’ultimo e definitivo dal punto di vista strutturale.

"La palestra ha da sempre un utilizzo multiplo e non solo scolastico. Infatti qui diverse associazioni del paese – commenta l’assessore allo sport e al turismo Francesco Samorani – e non solo organizzano vari corsi sia per i ragazzi che per gli adulti. Anche gli anziani ne usufruiscono praticando corsi promossi dall’Auser di ginnastica funzionale e di mantenimento molto apprezzati e frequentati".

o. b.