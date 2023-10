Approvato il progetto per il polisportivo ‘Giulianini’

Il polisportivo ‘Alberto Giulianini’ di Villafranca verrà ufficialmente ripristinato. Il Comune, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, ha confermato l’intervento nella palestra di proprietà comunale. La sede è inagibile da maggio scorso, in seguito all’alluvione, e destinataria di 250mila euro raccolti dalla raccolta fondi di Cinecittà per la ricostruzione in Romagna. L’impianto di via XIII Novembre è stato invaso dall’acqua, rendendo inagibile da allora il bar, il bagno pubblico e gli spogliatoi.

"L’approvazione del progetto esecutivo ci permette di avviare i lavori il prima possibile, così da garantire la piena funzionalità dell’impianto e renderlo nuovamente disponibile per studenti e associazioni sportive", hanno dichiarato il vicesindaco Daniele Mezzacapo (che ha la delega allo sport) e l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani. Prima, però, "sono necessari una serie di interventi importanti che comprendono opere di natura edile, lavori di verifica, interventi di sostituzione e rifacimento di attrezzature sportive e pavimentazioni".

Scendendo più nel dettaglio, il Comune fa sapere che "nella palestra e negli spogliatoi è previsto il rifacimento degli intonaci. Inoltre sarà posata una nuova pavimentazione sportiva in Pvc in sostituzione di quella precedente in legno, gravemente danneggiata dall’alluvione". La nuova illuminazione sarà più efficiente e adatta a manifestazioni sportive. "Da ultimo, ma non per importanza, verranno rifatti completamente i servizi igienici esterni, con il ripristino delle superfici murarie, la sostituzione degli infissi danneggiati e la sostituzione di tutti i sanitari e componenti".