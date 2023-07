Appuntamento con ’di giovedì’ Oggi mercatino e giochi da tavolo

Terzo appuntamento con ‘Di giovedì - arte, antichità aperitivi’ nel cuore cittadino di Castrocaro, rassegna settimanale estiva organizzata dal consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune termale.

Dalle 19 in piazza Mazzini prenderà vita il mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, ma anche prodotti tipici del territorio. Nell’adiacente piazza del Buonincontro, spazio al mercato - scambio dei bambini con giocattoli, figurine, giornalini, fumetti e tanto altro.

Da provare il gioco da tavolo ‘Vele al vento’ realizzato da Aldo Ghetti. Previsto anche un laboratorio di stampa a ruggine a cura della Pro loco di Terra del Sole: per i ragazzi l’opportunità di conoscere la produzione artigianale artistica di uno dei simboli di una tradizione romagnola che va ormai scomparendo. I partecipanti potranno realizzare la propria tovaglietta decorata.

Il calendario di animazioni per i piccoli contempla per la prossima settimana le letture dei volontari di Nati per leggere e l’esibizione del Gruppo Sbandieratori, musici e uomini d’arme. L’occasione per prendere confidenza con una delle associazioni storiche della cittadella: un sodalizio deputato ad aggregare i ragazzi unendo il divertimento all’insegnamento e apprendimento delle nobili arti delle bandiere e della musica di chiarine e tamburi.