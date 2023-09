Appuntamento domani per raccogliere i rifiuti nelle vie della città

‘Raccolta Futura’ è il nome di una manifestazione che si svolgerà nel pomeriggio di domani. Si tratta di una camminata e raccolta differenziata dei rifiuti per le strade, in un percorso che parte dai Giardini dei Musei San Domenico alle ore 16 e arriva alla Fabbrica delle Candele entro le 18. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Futura APS, guidata dal giovane Tommaso Venturelli, che si occuperà anche della possibile suddivisione in gruppi dei volontari, ciascuno guidato da un referente. Gli strumenti, quali guanti, sacchi, pinze, giubbotti riflettenti sono forniti dall’associazione, così come il punto di recupero rifiuti è concordato col gestore pubblico della raccolta dei rifiuti di Forlì, Alea Ambiente.