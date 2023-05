Appuntamento stasera al Petit Arquebuse col maestro Cavicchi

Dopo il successo di sabato scorso, col pubblico coinvolto in canti e balli, torna stasera al Petit Arquebuse di corso Garibaldiì il Bona Vista Social Group del maestro Giuliano Cavicchi, direttore d’orchestra in Rai e Mediaset. Il carnet di questo originale evento proposto da Cavicchi prevede qualche accenno di liscio, qualche brano di musica Italiana anni 3040 ma in chiave jazz, classici americani proposti con la suadente voce di Dani Bertoli e le tastiere di Max Trentini, tanto swing e boogie (prenotazioni allo 0543-33010).