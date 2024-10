Apre il centro benessere ’BeautyLab’

BeautyLab, centro benessere dove è possibile trovare vari servizi, tra cui estetista, tatuaggi estetici, massaggi e solarium, inaugura oggi alle 17,30 in via Circonvallazione 3/d.

In occasione dell’apertura, è possibile recarsi al centro sin dalle 15, sono previsti sconti su tutti i trattamenti.

La titolare è Francesca Flamigni, estetista ed esperta di cosmesi e tattoo estetico.

"Sono una madre che lavora – spiega – e so bene quanto poco tempo le donne riescano a riservare a se stesse e al proprio benessere psicofisico, che passa anche dalla cura estetica del corpo e dal rilassamento. Sono da sempre convinta che un unico professionista non possa eccellere in tutto, per questo, dopo più di vent’anni di esperienza nel settore dell’estetica, ho pensato che sarebbe stato interessante riunire nello stesso centro diversi professionisti, ognuno specializzato nella propria mansione".

A BeautyLab si alterneranno quindi professioniste e professionisti della cura estetica capaci di offrire servizi di alto livello: trucco permanente, tricopigmentazione, fine line tatoo, piercing, estetica di base ed avanzata, epilazione definitiva, massaggi olistici, extension/laminazione di ciglia e sopracciglia, ricostruzione unghie e solarium.

Per maggiori informazioni e per prenotare i servizi: 333.3013737.

ma.bo.