Apre l’ambulatorio vaccinale domani dalle 8.30 alle 13

Apre domani dalle 8.30 alle 13 a Predappio l’ambulatorio vaccinale e per il rilascio di alcune certificazioni medico-legali presso la Casa della Comunità in via Trieste 4. Lo annuncia l’Unità operativa Igiene e Sanità pubblica. Per effettuare la vaccinazione e le certificazioni è necessario prenotare tramite Cup o CupTel 800.002255. Non serve ricetta medica. Il giorno dell’appuntamento è necessario portare la documentazione sanitaria sulle proprie malattie e sulle terapie in corso o recenti. Le donne in gravidanza e le persone con ferite a rischio possono accedere senza appuntamento durante l’orario di apertura in tutti gli ambulatori per adulti dell’Ausl Romagna.

q. c.