Apre lunedì a Santa Sofia il primo Cau del Forlivese

Entra in funzione lunedì il Centro Assistenza Urgenza (Cau) all’ospedale Nefetti di Santa Sofia. Prende il via ufficialmente così anche per l’alto Bidente la riforma sanitaria dell’emergenza-urgenza e il potenziamento dell’assistenza territoriale che mira a rafforzare il sistema delle Cure primarie per garantire servizi di prossimità, arricchire le risposte a livello territoriale, rendendo più appropriato l’accesso alle strutture di emergenze, in questo caso del Punto di Primo Intervento del Nefetti in via Valbonesi.

"La nascita del primo Cau del territorio forlivese a Santa Sofia – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – è importante al fine di aumentare e migliorare i servizi sanitari per i cittadini dell’alto Bidente. Contemporaneamente, però, dobbiamo prestare la massima attenzione a un cambiamento che incide sul personale, sugli spazi e non deve mettere a rischio i servizi oggi esistenti, in primis il Punto di Primo Intervento. La riuscita di questo nuovo progetto impegna amministrazione, Ausl Romagna e personale del Nefetti. Il Cau dovrà garantire risposte ai bisogni urgenti episodici in stretta connessione con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, al fine di garantire le risposte necessarie in un’ottica di continuità e integrazione delle cure".

Le precisazioni del sindaco ribadiscono quanto affermato in più occasioni pubbliche dal dottor Francesco Sintoni, direttore distretto socio-sanitario del forlivese e dallo stesso direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori: nel caso specifico di Santa Sofia, viste le caratteristiche del presidio ospedaliero lontano dagli ospedali della pianura e al servizio di un territorio montano, il Cau non sostituirà il Punto di Primo Intervento, ma lo affiancherà. Lunedì, oltre al sindaco e all’assessora al welfare Ilaria Marianini, arriveranno lo stesso Sintoni e il dottor Giuseppe Benati, direttore del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di comunità Forlì-Cesena che saranno accolti dal dottor Franco Ruggiero, responsabile del Nefetti e dal suo staff.

Va ricordato che i Cau possono erogare le seguenti prestazioni: visita medica, certificazioni, trattamento farmacologico al bisogno, prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali e procedure chirurgiche minori (per esempio suture e medicazioni). Accedendo al Cau, i cittadini vengono accolti dall’infermiere che procede con l’intervista di inquadramento del bisogno, a cui segue la visita medica ed eventuali approfondimenti diagnostici come l’elettrocardiogramma, la radiografia e alcuni esami di laboratorio. Il medico del Cau può poi valutare, e se necessario prescrivere, prestazioni specialistiche a completamento diagnostico, anche alla conclusione del percorso Cau. Lungo è l’elenco dei principali sintomi per cui presentarsi al Cau, ma per patologie gravi quali dolori toracici, difficoltà respiratorie, cefalee inusuali, dolori addominali di grado elevato, è necessario continuare a chiamare il 118 ricorrendo alle cure del Pronto Soccorso.

Oscar Bandini