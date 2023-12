Apre nel pomeriggio a Castrocaro il Magico bosco di Babbo Natale

Proseguono gli appuntamenti della rassegna ‘Illuminiamo il Natale a Castrocaro Terme e Terra del Sole’. In piazza del Buonincontro, in attesa dell’accensione del ‘fog d’ Nadel previsto per la sera del 24, il Gruppo Alpini in collaborazione con la Pro loco termale, l’associazione Corri Forrest e il consorzio di promozione turistica Castrumcari ha allestito il Magico bosco di Babbo Natale, decorato con gli splendidi addobbi realizzati dai bambini e ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia dell’istituto comprensivo della Valle del Montone. Alle 17.30 l’inaugurazione dell’area punteggiata da alberini della campagna Mosaico Verde, promossa in collaborazione con Legambiente, e volta alla forestazione di aree urbane ed extraurbane e alla tutela dei boschi in Italia con il coinvolgimento di aziende ed enti pubblici e l’obiettivo di restituire valore al territorio e contrastare i cambiamenti climatici. Dopo il taglio del nastro, merenda per grandi e piccini. Il programma della domenica contempla inoltre alle 15.30 la sfilata canina di Natale in piazza Machiavelli, organizzata da Mondo Pet. Previste infine due visite guidate: alle 10.30 si sveleranno i segreti della fortezza di Castrocaro e alle 16 quelli del Palazzo pretorio di Terra del Sole. Il calendario di tutte le iniziative è consultabile sul sito www.castrocarotermeeterradelsole.travel.