Arazzi, il catalogo della mostra

La mostra ‘Trame esplorative: un viaggio attraverso l’arazzo’, curata da Nadia Stefanel alla Fondazione Dino Zoli, si arricchisce di un nuovo appuntamento: domani alle 19, verrà presentato il catalogo ufficiale dell’esposizione (Vanillaedizioni). L’evento è l’occasione per approfondire un’arte tessile che, dagli anni ‘50 del Novecento a oggi, che ha conosciuto un’evoluzione significativa in Italia e oltre i confini nazionali. Il volume, introdotto dalla prefazione di Monica Zoli e arricchito dal saggio critico di Nadia Stefanel, documenta gli arazzi e i tappeti vintage esposti, fornendo inoltre ulteriori spunti di riflessione maturati nel corso del progetto. Organizzato in otto sezioni, il catalogo ripercorre la storia delle principali arazzerie italiane e internazionali e offrendo uno sguardo dettagliato anche su personalità di rilievo. Una sezione extra include opere non presenti in mostra, ma fondamentali per comprendere il percorso narrativo proposto. L’esposizione, che ha suscitato grande interesse tra i partecipanti e gli esperti del settore, sarà visitabile fino al 19 aprile. Il libro è disponibile presso la sede della Fondazione Dino Zoli (via Bologna 288) e distribuito attraverso i principali canali di vendita. L’ingresso alla mostra è gratuito ed è aperta al pubblico dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30; dal venerdì a domenica dalle 16.30 alle 19.30. Per informazioni visitare il sito www.fondazionedinozoli.com.