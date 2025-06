Arca di Noè, iscrizioni aperte: a settembre bimbi dall’età di 2 anni

L’arca di Noè è una nuova sezione di Scuola dell’Infanzia coordinata dal Polo Maria Bambina di Villanova che si trova nel quartiere Cava, in via Badia Tedalda, 21. Il servizio educativo messo a disposizione delle famiglie e del territorio insieme all’associazione CoMete, si arricchisce da settembre di una ulteriore sezione per accogliere i bambini fin dall’età di due anni.

"Questa scuola – afferma l’assessore alle politiche educative Paola Casara – rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie di una zona molto importante della città".

Le iscrizioni sono ancora aperte; per scoprire le opportunità rivolgendosi al Polo Maria Bambina in viale Bologna 332. Info: 0543.756556; scuolamaterna@parrocchiavillanova.net.