‘Archeologia in dialogo’, si parla degli studi del geologo Antoniazzi

Nuovo incontro del ciclo ‘Archeologia in dialogo’, a cura della sezione di Forlì dell’associazione Italia Nostra: l’appuntamento viene proposto questo pomeriggio alle ore 18 al Circolo Aurora. Attraverso gli studi e le ricerche del geologo Alberto Antoniazzi, recentemente scomparso, si risalirà sino alle fasi più antiche di formazione del nostro territorio, in un percorso pluridisciplinare che unirà geologia, scienze della terra, archeologia, geografia. Particolare attenzione sarà dedicata all’importante contesto di Ca’ Belvedere a Monte Poggiolo, alla cui scoperta e studio Antoniazzi diede un contributo fondamentale a partire dalla fine degli anni Ottanta. Un sito importantissimo, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più antichi insediamenti umani in Europa; un patrimonio che merita di essere valorizzato.