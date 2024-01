Architettura interattiva: oltre 11mila scatti

Ha riscosso grande interesse e partecipazione la struttura ‘Architettura interattiva - visioni dal Miglio bianco’, promossa dal Comune di Forlì. L’installazione artistica, collocata in piazza Cavour dal 20 dicembre 2023 al 20 gennaio 2024 è stata creata per valorizzare il patrimonio artistico-culturale cittadino del primo Novecento. Per fruire di questa esperienza interattiva bastava porsi al centro di un grande schermo per circa un minuto e lasciarsi fotografare da due fotocamere, una frontale e un posteriore; l’immagine veniva elaborata dall’intelligenza artificiale per creare una vera opera d’arte digitale, sempre diversa, ispirata al patrimonio artistico del Miglio Bianco. In 32 giorni, la struttura ha creato circa 11mila scatti fotografici: "Ogni giorno – dichiara in una nota Valerio Melandri, assessore comunale alla Cultura –, dalle 18.30 alle 22.30, sono state scattate una media di 160 foto con figure umane, per un totale di 17mila persone immortalate. In pratica, la memoria di archiviazione dell’opera ha registrato uno scatto ogni 40/50 secondi, in un contesto ogni volta diverso, richiamando i percorsi, le scenografie e i luoghi del Miglio Bianco. L’installazione ha rappresentato un’esperienza unica all’avanguardia creata su misura per Forlì in cui arte e tecnologia si sono fuse per raccontare la storia della nostra città in modo innovativo".

v.p.