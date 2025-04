Archivi da salvare: "Persi 3 km di faldoni, in corso il restauro di quel che rimane"

Immaginiamo di poter mettere i faldoni dell’archivio generale del Comune uno accanto all’altro a formare una lunga fila al suolo. Bene: nel 2023 l’esondazione del fiume Montone ha provocato la perdita di 3 chilometri di materiale custoditi nella sede di via Asiago, uno dei punti più colpiti dall’alluvione. Si tratta in gran parte di documenti edilizi: una perdita che ha inevitabilmente mandato nel caos la struttura comunale e il lavoro di decine di professionisti.

Ma cosa ne è oggi di quello che si è salvato dal fango? Congelati nelle celle della Orogel riposano ancora 2,5 chilometri lineari di documenti, ibernati in attesa di un (costosissimo) restauro, mentre in un deposito temporaneo in via Vassura rimane quel che si è salvato, perché collocato molto in alto sugli scaffali: appena 228 metri lineari. Qualche documento in più è scampato alla furia dell’acqua perché non si trovava in via Asiago, bensì nei corridoi del municipio.

Ora i faldoni superstiti, quelli di via Vassura, sono nelle mani della cooperativa Formula Servizi che sta procedendo alla digitalizzazione e alla metedatazione: un incarico del costo di circa 200mila euro, finanziati grazie alle donazioni del concertone di Reggio-Emilia che si è tenuto il 24 giugno del 2023.

"Si tratta di un lavoro enorme – spiega l’assessore all’edilizia Luca Bartolini – che prevede non solo la trasposizione in pdf delle documentazioni cartacee, ma anche la realizzazione dei metadati, ovvero di quelle parole chiave che poi sono utili in fase di ricerca online: il numero della pratica, ad esempio, oppure la via. Formula Servizi ritiene che il lavoro potrà essere concluso entro fine anno". A quel punto, però, si passerà a una seconda fase: digitalizzare anche i documenti custoditi in Comune. Per farlo serviranno altri 320mila euro che saranno messi prossimamente a bilancio. "Un impegno economico – sottolinea Bartolini – che testimonia la volontà del Comune di investire seriamente sull’operazione".

Negli ultimi mesi gli archivisti che lavoravano in via Asiago sono impegnati nella digitalizzazione dei documenti e la ricerca delle pratiche è rimasta nelle mani dell’ufficio edilizia, dando vita a fisiologici ritardi. "Una circostanza – interviene Massimo Visani, dirigente del Servizio Edilizia – che ci mette di fronte alla necessità di sveltire le operazioni mettendo in condizione gli esterni, siano professionisti o privati, di accedere in autonomia al materiale. È quello che stiamo cercando di fare, anche in collaborazione con il Collegio dei Geometri e gli altri ordini professionali, nella volontà di sgravare gli uffici e di agevolare gli utenti".

Intanto, però, l’estate incombe e con lei si fa più urgente la necessità di trovare una sistemazione alternativa per i faldoni congelati: la Orogel, infatti, tra pochi mesi avrà bisogno di liberare le celle frigorifere che, da ormai tre anni, non sono piene di frutta, ma di carte inzuppate. "Quella della Orogel è una richiesta legittima – commenta Bartolini – e senz’altro ci metteremo all’opera per trovare un posto dove sistemare quei documenti". Il ripristino, però, non si presenta come imminente: "Per restaurarli si stima che ci vorrebbero circa 8 milioni, una cifra che il Comune non può sostenere da solo". Non resta, quindi, che cercare una nuova casa dove far loro proseguire un riposo che, al momento, sembra essere a tempo indeterminato.

Sofia Nardi